PSOE y Unidas Podemos dan luz verde a volver a reunir la mesa de negociación sobre Cataluña tras el 14-F

La mesa de negociación sobre la crisis territorial en Cataluña, paralizada desde hace uno año por la Covid-19, volverá a reunirse tras las elecciones autonómicas del día 14. Al menos así lo comprometieron este jueves PSOE y Unidas Podemos en el Congreso al permitir con sus votos que saliera adelante una moción de ERC que así lo solicitaba, y que también fue apoyada por PNV, EH Bildu o Más País.

La moción salió adelante por 187 votos a favor y 155 en contra, entre ellos los de PP, Vox y Cs, que el pasado martes -cuando tuvo lugar el debate de la iniciativa- tacharon el órgano de "mesa de chantaje" de los independentistas. Pese a ello, solo ERC y los cuatro diputados del PDeCAT -la facción de la derecha independentista catalana no afín al expresident Carles Puigdemont- votaron a favor de la moción: JxCAT -los puigdemontistas- y la CUP se abstuvieron en un intento de marcar distancias con ERC de cara a las elecciones y alertando de que la mesa, a su juicio, es un engaño del Estado.

Los republicanos, por boca de su diputada Montse Bassa, defendieron el martes que no renuncian a la amnistía para los independentistas en prisión y tampoco a la autodeterminación. Pero Bassa aseguró que ERC "cree en el diálogo y la negociación, y no en la violencia y el autoritarismo", y por ello exigió hablar de "todo" en la mesa de diálogo, lo que para los secesionistas pasa por discutir un referéndum de independencia que el Estado no está dispuesto a conceder.

El PSOE, no obstante, acota este "todo" a las opciones que permite la ley, que impiden una consulta de secesión, y el martes pasado el diputado del PSC José Zaragoza criticó que el independentismo, así como PP, Vox y Cs, sigan instalados en sus "trincheras". El miércoles, por su parte, el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, insistió en que los secesionistas no deben plantear sus propuestas como líneas rojas. "¿Cómo podemos negociar una mejora de autonomía con quien cree que la autonomía va en contra de su objetivo político?", se preguntó.

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso y candidata a presidir la Generalitat, Laura Borràs, aseguraba el pasado martes que el Gobierno "no ha tenido nunca la intención de dialogar". "La mesa se constituyó hace un año con un calendario de reuniones mensual", pero el Gobierno ha dado "gato por liebre" a ERC con una "operación de marketing", aseguró Borràs, que tachó el órgano de conejo sacado de la "chistera" por parte del Gobierno para conseguir la investidura.