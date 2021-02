Els ecoparcs de l'àrea de València recullen un 8% menys d'utensilis en 2020 per la caiguda econòmica

El reciclatge d'utensilis com a mobles, electrodomèstics o enderrocs es va ressentir l'any passat en l'àrea metropolitana de València, els ecoparcs de la qual van recollir en el seu conjunt un 8% menys d'aquests residus a causa de la caiguda econòmica derivada de la pandèmia.

En concret, els usuaris de la xarxa d'ecoparcs fixos de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) han depositat durant l'any 2020 un total de 68.924 tones de residus en les 20 instal·lacions distribuïdes al llarg de l'àrea metropolitana. Malgrat ser una quantitat "molt important", segons indiquen des de l'entitat, és un 8,05% menys que la del 2019, quan es va arribar a les 74.956 tones de residus, la xifra més alta que s'ha registrat en els últims cinc anys.

La caiguda de 2020 trenca la tendència a un creixement sostingut des de l'any 2016, quan es van recollir 64.975 tones de residus en els ecoparcs fixos de l’Emtre. Els efectes de la pandèmia de la Covid-19 i la disminució de l'activitat econòmica s'han deixat sentir en la generació de residus. També ha influït el fet que la majoria dels ecoparcs fixos van estar tancats durant les setmanes més dures del confinament, entre el 16 de març i el 4 de maig. Solament van obrir els de Vara de Quart, a València, i els d'Alboraia, Paterna i Torrent-2 per ser fonamentals per al manteniment de l'activitat de les empreses.

Per al president de l’Emtre i vicealcalde de València, Sergi Campillo, "els ecoparcs fixos i mòbils són fonamentals per a depositar residus com a matalassos, electrodomèstics o enderrocs. Són un recurs imprescindible per a la correcta gestió dels residus de la nostra àrea metropolitana i per això és necessari recordar que no es poden deixar mobles o electrodomèstics en la via pública. Cal cridar als ajuntaments que tinguen servei de recollida o portar-los directament a l'ecoparc més pròxim per a cuidar el medi ambient i el paisatge de les nostres poblacions".

La ciutadania de l'àrea metropolitana de València pot utilitzar qualsevol dels ecoparcs fixos per a reciclar els seus residus. L’Emtre disposa d'una xarxa de 20 instal·lacions distribuïdes per diferents poblacions de manera que sempre es pot trobar un prop del lloc de residència per a reciclar els residus que no es poden depositar en cap dels contenidors que hi ha habitualment en la via pública. Als ecoparcs fixos es poden portar per a reciclar residus com a mobles, matalassos, enderrocs procedents d'obres domèstiques, aparells elèctrics i electrònics o restes de poda, entre altres.

Tots baixen excepte Torrent i Paterna

El descens en la quantitat de residus recollits és general en tots els ecoparcs fixos, amb només tres excepcions: els dos ecoparcs de Torrent i el de Paterna. En el cas de Torrent, la recollida de residus en les dues instal·lacions de l’Emtre ha crescut "de manera espectacular". En l'ecoparc de Torrent-1 s'han recollit 3.600 tones de residus durant 2020, un 29,83% més que en el 2019. El mateix passa a Torrent-2, on l'increment ha sigut d'un 12,99% amb 2.146 tones de residus recollits.

Amb tot, l'ecoparc que més residus ha recollit de tota l'àrea metropolitana durant 2020 és el de Paterna, on s'han depositat 9.592 tones de residus, amb un lleuger increment del 1,16% respecte a l'any anterior. A part de Paterna, també són importants les quantitats de residus recollits en l'ecoparc d'Alboraia, amb 8.273 tones i un descens del 14,22%, i el de Vara de Quart, a València, on s'han recollit 8.193 tones, un 9,30% menys que en 2019.

El descens de materials reciclats s'ha notat, sobretot, en els enderrocs procedents d'obres domèstiques. Si durant 2017, 2018 i 2019 les quantitats recollides sempre han estat lleugerament per damunt de les 50.000 tones, l'any 2020 s'han recollit poc més de 47.000 tones. També s'han recollit 800 tones menys de fusta, en passar de les 12.024 tones de 2019 a les 11.201 de l'any 2020.

Creix el reciclatge en els ecoparcs mòbils

On no s'han notat els efectes de la pandèmia de la Covid-19 és en la xarxa d'ecoparcs mòbils de l’Emtre. Durant el 2020 s'han registrat 54.442 entrades de residus per a reciclar en els sis ecoparcs mòbils que recorren les poblacions de l'àrea metropolitana de València. És un increment del 163,76% respecte al 2019, quan es van comptabilitzar 20.641 entrades.

Això, a pesar que l'activitat dels ecoparcs mòbils va estar totalment paralitzada des de l'inici del confinament, el mes de març, fins al 18 de maig. Aquestes dades, apunten des de l'entitat metropolitana, constaten "el grau d'acceptació creixent dels ecoparcs mòbils entre la ciutadania de l'àrea metropolitana per a portar a reciclar els residus que no es poden abocar en els contenidors habituals".