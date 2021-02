Cantó, després del processament del cas Alqueria: PSPV i Compromís són "més del mateix, vella política"

Aquest dimecres, un jutjat de València va notificar el processament contra l'expresident de la Diputació Jorge Rodríguez i altres 14 investigats més per contractacions presumptament irregulars d'alts directius, xifrant en 1.122.095 euros el perjuí per a les arques públiques. Rodríguez era socialista quan presidia la corporació i va ser detingut el 2018, després del que va deixar el càrrec i va seguir com a alcalde d'Ontinyent, des del 2019 amb un nou partit.

Cantó, en roda de premsa, ha criticat especialment els indicis que aprecia el magistrat de malversació i prevaricació per la presumpta simulació d'eixos contractes per a afavorir afins del PSPV i Compromís. "Tots aquests casos demostren que el tripartit valencià és més del mateix", ha asseverat.

Davant d'açò, ha garantit que Cs seguirà demanant responsabilitats allí on governa i ha posat l'exemple de les vacunacions irregulars o el dels polítics que se salten les restriccions, com l'alcalde de Catarroja (València), Jesús Monzó, de Compromís, que va demanar disculpes per deixar passar dos amics al seu domicili.