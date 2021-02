Valladolid programa el domingo la primera prueba de cross en España, sin público y "con todas las medidas de seguridad"

El evento, que se ha presentado este jueves en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, se celebrará en el entorno de la Cañada Real, sin público y "con todas las medidas de seguridad".

Como han explicado el concejal de Participación Ciudadana y Deporte, Alberto Bustos, y el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, será la primera prueba de cross que se realiza en Castilla y León después de un año de suspensión de todos los actos del calendario nacional a consecuencia del COVID-19.

Eso sí, asumen que en esta ocasión esta participación se verá mermada por las restricciones derivadas de la pandemia de modo que frente a los en torno a 2.000 atletas que acudían a este cross en años anteriores, este año se espera que no se llegue a 800.

Alberto Bustos ha subrayado que este evento se desarrollará al aire libre y en un espacio abierto y que, además, cumplirá estrictamente con todas las medidas de seguridad, una prioridad que se ha recalcado constantemente.

La competición se realizará en la Cañada Real el próximo domingo, 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas y cumplirá "el protocolo de seguridad amparado en la normativa sanitaria vigente en la Comunidad de Castilla y León y los protocolos de actuación de vuelta a la competición del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Atletismo".

Entre las acciones figura la toma de temperatura a todos los asistentes y una declaración responsable para acceder a una prueba que se desarrollará en un circuito cerrado al público y, en consecuencia, sólo podrán recorrerlo los atletas y el personal de la organización.

La vigilancia será permanente, tanto por agentes privados como por miembros de Protección Civil, con presencia de la Policía Municipal, que evitarán que algún espectador se acerque a la zona perimetrada, a la que solo se permitirá acceder a las personas autorizadas, con un control "exhaustivo de entrada y salida" y tiempos de estancia regulados a la duración de la competición. Asimismo, se establece una dirección única en los recorridos.

La competición, como se ha destacado en la rueda de prensa, ofrecerá una oportunidad a "un gran número de atletas que llevan un año sin poder realizar esta competición", ya que el último cross celebrado en España fue el Nacional de Zaragoza el 8 de marzo de 2020, una semana antes de la entrada en vigor del primer estado de alarma por la pandemia que establecía el confinamiento de toda la población.

Por ello, la organización considera que la prueba será "una inyección moral para el atleta, sus técnicos, los equipos que representan y a la sociedad".

COMPETICIONES DE ATLETISMO

Las mismas fuentes han añadido que desde el pasado 11 de julio, ya concluido el primer estado de alarma, se han desarrollado múltiples competiciones a lo largo del país con diversos controles y los diferentes campeonatos autonómicos, en las diversas categorías, sin que haya habido contagios. "El Atletismo ha demostrado responsabilidad y seriedad", han asegurado.

Además, destacan que el trabajo "en toda la Comunidad" ha permitido "mantener viva una masa de gente que de otra manera se hubiese visto abocado al sedentarismo".

LA "IMPORTANCIA" DEL DEPORTE EN VALLADOLID

Por su parte, Alberto Bustos ha recalcado que desde hace meses uno de los objetivos del Ayuntamiento de Valladolid ha sido tratar de "mantener esa ventana abierta al deporte, a respirar", en una "compleja normalidad", para que puedan seguir adelante algunas de las muchas actividades deportivas que se desarrollaban a lo largo del año en la ciudad.

El edil ha recalcado la importancia del deporte para Valladolid "tanto desde el punto de vista del fomento de hábitos saludables, como competición y espectáculo y también desde el punto de vista económico, ya que es una herramienta de primera magnitud", a lo que ha añadido que uno de los motivos por los que los establecimientos hoteleros de la ciudad "lo pasan tan mal" como consecuencia de la pandemia es por la ausencia de eventos deportivos.

Así, el Consistorio trata de contribuir a facilitar la actividad deportiva y mantiene sus instalaciones abiertas, dentro de la normativa sanitaria, apoya al deporte base, organiza y apoya algunos eventos puntuales, y además quiere dar un "nuevo impulso" a algún ámbito del deporte escolar, fundamentalmente al aire libre.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPETICIÓN

La competición contará con un recorrido "ajustado al máximo" para poder cercarlo de manera que el perímetro quede sellado para no permitir el trasiego de gente por él, con dos recorridos -uno de 1.000 metros y otro de 1.500- para el desarrollo de las pruebas.

Se han suprimido las categorías menores (sub 10 y sub 12) que son las que suponían habitualmente la presencia de más padres de los participantes, ya que ello supondría un mayor riesgo de acumulación de personas. Además, se ha pedido a los clubes y los atletas que no acudan en autobús, sino que se desplacen por sus propios medios.

Las pruebas serán disputadas por atletas que posteriormente competirán en las fases nacionales de las respectivas competiciones del calendario nacional, por eso este Cross reúne las condiciones de ser clasificatorio para las fases nacionales.

La entrada de los atletas en cámara de llamadas se realizará en orden y por tandas de dorsales y cada categoría llevará una numeración.

La toma de tiempos se efectuará mediante chip y los resultados se cargarán de forma inmediata a la aplicación 'Live Fetacyl', por lo que neo habrá resultados en formato papel.