El Consell elaborarà un pla integral de l'Albufera per a captar fons europeus

La Generalitat Valenciana elaborarà un pla integral de l'Albufera per a captar la major quantitat de fons europeus que ajuden a consolidar uns dels aiguamolls més importants d'Europa i referència natural per a tota la Comunitat Valenciana.

Així ho han acordat aquest dimecres la Generalitat i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic després de la reunió que han mantingut hui Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinació de l'Acció del Govern, Jorge Alarte, director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional, i Paula Tuzón, secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb Hugo Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Poyatos, responsable a més de l'Oficina per a la Recuperació de la Comunitat Valenciana, ha assegurat després de la trobada, l'"absoluta disposició del ministeri per a impulsar un projecte fonamental per al patrimoni mediambiental com és l'Albufera de València".

"És el moment de l'Albufera. Elaborarem un projecte integral, que agrupe transversalment totes les actuacions previstes i necessàries per a posar en valor un espai tan important per a l'ecosistema valencià", ha assenyalat Poyatos, que ha afegit que el projecte encaixa perfectament en els fons Next Generation de la Unió Europea.

"Tenim per primera vegada el finançament necessari per a fer una actuació ambiciosa i integral en l'Albufera de València. És una oportunitat històrica que la Generalitat, en col·laboració amb el Govern i la UE, aprofitarà", ha afegit.

Per part seua, la secretària autonòmica d'Emergència Climatica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, ha assenyalat que el projecte "consolidarà les accions que es vénen duent a terme per part de la Generalitat a millorar la qualitat de l'aigua, garantir la quantitat d'aportacions i gestionar les necessitats del parc, en conservació de l'aiguamoll, xarxa hídrica, foment de la biodiversitat i gestió integral de la palla de l'arròs".

La Generalitat Valenciana ja ha presentat un paquet de projectes a la convocatòria de Declaracions d'Interés llançada pel Govern d'Espanya sobre actuacions en la recuperació i preservació d'aiguamolls amb càrrec als fons europeus. En tot cas, l'Albufera de València, per la seua entitat i importància, tindrà un tractament individualitzat.

En l'elaboració del projecte de l'Albufera participaran totes les administracions i col·lectius vinculats al parc natural, apunten fonts del Consell.