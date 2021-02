La mujer de Mainat tiene una nueva amiga en la cárcel, Rosa Peral, conocida por el crimen de la Guardia Urbana

El programa de Ana Rosa ha conseguido contactar con Angela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, desde la cárcel. La todavía esposa del productor catalán entró en prisión hace ya un mes tras ser detenida por asaltar la casa de su marido y quebrantar una orden de alejamiento.

Un reportero del programa estaba entrevistando a su único contacto con el exterior cuando el teléfono sonó, al otro lado estaba Ángela que accedió a conceder una breve entrevista. Dobrowolski reconoce estar arrepentida de los hechos, aunque asegura que su única intención era poder ver a sus hijos. "Mi hija y yo tenemos un vínculo especial y ella me pidió que fuese abrazarla por la noche", ha comentado la presidiaria.

"Ahora se ha acabado todo, he perdido a mis hijos para dos años, he cometido una idiotez imperdonable, no estoy bien, pero he encontrado proyectos que me dan un sentido para seguir luchando y que me han dado un poco de esperanza", ha explicado Ángela. La mujer de Mainat asegura que ha fundado dos asociaciones benéficas y que una de ellas es para ayudar a que las madres encarceladas no sean separadas de sus hijos.

Según ha relatado el reportero de AR, Ángela estaría viviendo una situación verdaderamente dramática dentro de prisión, sin dinero, ni ropa, ni productos de higiene. "No tiene dinero ni para pasta de dientes", ha añadido la amiga de la ex de Mainat. Además, la confidente asegura que "Angela está llevando ropa de indigentes", ya que Gabriel, el que se creyó que podía ser su amante, vendió todas sus pertenencias.

#Exclusiva | Angela Dobrowolski, expareja de Mainat, habla desde la cárcel: "Ahora se ha acabado todo. He perdido a mis hijos durante dos años" #AR4Fhttps://t.co/hLG5dLYoWV — Telecinco (@telecincoes) February 4, 2021

Cuando parecía que el testimonio de la alemana no podía ser más sorprendente la entrevista dio un giro de 180 grados, no estaba sola, a su lado estaba una presidaria, el nuevo apoyo de Angela en prisión. "Hola, yo soy Rosa", decía la voz al otro lado del teléfono. El reportero confuso preguntó: "¿Tú eres Rosa Peral?". "Sí", respondió la reclusa.

Rosal Peral es conocida por el crimen de la Guardia Urbana, fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja con la ayuda de su amante, Albert López, sobre el que ha caído también una condena de 20 años de cárcel. El programa no ha emitido la entrevista al completo y mostrará la exclusiva de la autora del crimen de la Guardia Urbana el próximo viernes.