Ballesta: "El alcalde de Murcia no se ha vacunado y, cuando le toque, será el último"

Además, Ballesta ha puntualizado que "cuando le toque, en el grupo que le toque, será el último de ese grupo en vacunarse" y, ha vuelto a reiterar que "en este momento el alcalde de Murcia no se ha vacunado".

En cuanto a la polémica creada en torno a la vacunación del concejal de Salud y Deporte, Felipe Coello, Ballesta ha lamentado el ruido creado en torno a esta cuestión pero también ha vaticinado que "se tomará alguna decisión que afectará a las personas" pero, ha recordado que "las personas están muy por encima de la política".

De hecho, el alcalde de Murcia ha asegurado que en relación a la situación de Coello "es muy difícil tomar un decisión con tanto ruido y vocerío de fondo" pero Ballesta ha reconocido que "se están produciendo distintos contactos y reuniones sobre esta situación en distintos lugares y que ya llegará el momento de tomar una decisión".

Para finalizar con la situación del edil de Salud, Ballesta ha defendido la actitud del concejal "todo ha quedado justificado y documentado" y ha repasado los méritos sanitarios de Felipe Coello y que presentó a los servicios jurídicos municipales.

Respecto a las críticas que el propio Ballesta ha recibido por parte de la oposición municipal por su 'continuado silencio' durante esta situación, el alcalde de Murcia ha aseverado que "yo me muevo mal en este ámbito de la política de las declaraciones, las contra declaraciones y los desmentidos. Me muevo mal y nunca he entrado en ella". Ballesta ha considerado que "existe mucho ruido, demasiado vocerío y que hay más vida más allá de ese vocerío".

Finalmente, el regidor murciano ha querido finiquitar este asunto, para ello ha manifestado que "yo vine aquí con un proyecto de ciudad, con unos planes para desarrollar y no para las descalificaciones".