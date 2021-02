Estos son los grupos sanguíneos con mayor protección frente a la Covid, según un estudio

Algunas investigaciones que se han desarrollado en los últimos meses centradas en conocer más detalles sobre cómo actua el SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19, han evidenciado que el grupo sanguíneo puede influir en la capacidad de respuesta del organismo a la infección por el nuevo coronavirus.

De hecho, dos investigaciones publicadas en octubre de 2020 en Blood Advances y avaladas por la Sociedad Americana de Hematología afirmaban que una persona con el grupo sanguíneo 0 puede tener menor probabilidad de desarrollar complicaciones graves en caso de contagio. Esto no significa, como explicaban los investigadores, que las personas con este tipo de sangre se puedan contagiar sin que les afecte.

Los resultados de otro estudio internacional publicado en New England Journal of Medicine indicaban que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de manifestaciones graves de la enfermedad "puede estar influenciada por sus características genéticas".

Posible relación entre la Covid y el grupo sanguíneo

¿La protección frente a la Covid-19 está influenciada por el grupo sanguíneo? Esta es una de las preguntas que ha tratado de responder el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) tras la realización de un estudio multicéntrico presentado en la última edición de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM).

Los resultados de dicho estudio han demostrado que los pacientes con grupo sanguíneo 0 positivo y Rh positivo presentan una mayor protección frente a la enfermedad.

"En los datos analizados en nuestra población, desde mayo a junio, con una muestra de 6.140 pacientes para SARS-CoV-2, encontramos que la incidencia de enfermedad era menor en pacientes con grupo O, encontrando de forma significativa que el grupo Rh negativo había sido más frecuente entre los infectados, algo en contra de lo que se había publicado previamente", explica en un comunicado el doctor Antonio Requena, director médico de IVI.

Las personas con Rh negativo tienen más riesgo

Por otro lado, el estudio revela que la tasa de seropositivos "no varía significativamente con la edad" y no se han apreciado diferencias en cuanto a género o grupo sanguíneo. No obstante, sí que han observado cómo las personas con Rh negativo "tenían un riesgo ligeramente más alto de contagio que los Rh positivos".

En cuanto a las áreas de mayor prevalencia de la enfermedad, "el porcentaje de IgM positivos es también alto y hay un mayor riesgo de contagio cuando uno de los miembros de la pareja ya es seropositivo", añade el doctor. Por tanto, puede que el grupo sanguíneo pueda guardar relación con la Covid-19, "pero aún urge determinar si esta asociación es real", apunta el doctor Christopher Latz, coautor de uno de los estudios más recientes al respecto.