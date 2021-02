Extingeixen un incendi industrial en una fàbrica de palets i la Policia investiga si és intencionat

En total, han participat en l'operatiu quatre dotacions de bombers de l'SPEIS, que es van desplaçar fins a la fàbrica juntament amb una dotació del Consorci Provincial d'Alacant.

També han assistit tres patrulles de Policia Local d'Alacant per a tallar el trànsit de la CV-824, així com un equip de Policia Nacional i Guàrdia Civil que van ser mobilitzats per a coordinar l'emergència, segons un comunicat de la regidoria de Seguretat.

Els fets van ocórrer passades les 22 hores, quan els bombers de l'SPEIS van rebre un avís per un incendi industrial que afectava els palets emmagatzemats en l'exterior d'una nau però sense arribar a les instal·lacions de la fàbrica gràcies a la ràpida intervenció dels efectius.

Els bombers també van treballar amb una pala excavadora per a mobilitzar els palets incendiats i reduir la càrrega tèrmica de l'incendi en l'exterior, i així evitar que es propagara a les altres empreses i al seu torn que no afectara l'estructura de la nau. Les actuacions van durar prop de tres hores fins que a les 2.44 hores els efectius ho van donar per extingit.