El Consell accepta la cessió de dos terrenys a Elx i Castelló per a destinar-los a infraestructures d'atenció social

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha acceptat la cessió gratuïta, per part dels ajuntaments de Castelló de la Plana i d'Elx, de dos terrenys per a destinar-los a infraestructures d'atenció social, tal com publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

D'una banda, l'Ajuntament de Castelló de la Plana ha cedit una parcel·la de 3.800 metres quadrats de superfície, situada en el carrer Onda amb el carrer Ribelles Comins, on la Generalitat durà a terme la construcció d'una Residència per a Persones Majors Dependents.

Així mateix, l'Ajuntament d'Elx ha cedit de forma gratuïta l'ús, per un termini de deu anys, de l'immoble conegut com a antic col·legi rural d'Algoda, el qual la Generalitat destinarà a l'atenció de persones amb diversitat funcional de la zona.