Britney Spears responde a los 'haters' de sus bailes en Instagram

Uno puede pensar entonces: ¿para qué la siguen? ¿Por qué alguien va a perder su tiempo en las redes sociales de alguien que no le cae bien o no le gusta lo que hace? Pero así son una cantidad de usuarios de Internet, haters y trolls a los que Britney Spears no ha dudado en responder en su Instagram, harta de las críticas hacia los bailes que se marca en su cuenta.

La cantante de 39 años (cuando los cumplió se autofelicitó publicando una canción inédita) suele recibir muchísimo apoyo a través de sus seguidores, ya que posee algo más de 27 millones, sobre todo en lo que se refiere a la batalla legal por la tutela que ejercen sobre ella y que se articula en torno al hashtag #FreeBritney.

Pero al margen de todo ese espinoso tema de su libertad, en su día a día la autora de éxitos como Baby One More Time, Toxic o Oops!... I did it again? está continuamente compartiendo con sus followerssesiones de gimnasia, posados en el jardín y pequeños bailes.

Lo hace además con un peculiar estilo: lejos de todo el oropel o la preparación de otras influencers y estrellas, en la inmensa mayoría de sus publicaciones Spears aparece como vive normalmente en su casa. Id est, despeinada, sin arreglar o incluso con el rímel corrido, utilizando ropa cómoda y, al fin y al cabo, al natural.

Así ella se graba sus coreografías y sus rutinas de ejercicios que luego sube como posts. Y siempre aparecen quienes tienen que darle su opinión a toda costa o mofándose de ella, explicándole cómo tiene que bailar, que ya no es tan guapa como hace 20 años y demás comentarios muy poco útiles.

Por ello, Britney Spears ha decidido responder. "Todavía estoy aprendiendo cómo usar la tecnología en estos tiempos donde todo el mundo es nativo digital. Pero si tengo que ser totalmente honesta con vosotros y vosotras.... ¡es que no las soporto!", explicaba la artista junto a unos selfis.

"Así que, si mis publicaciones no son perfectas, pues bueno, ¡solamente las hago para divertirme! Si piensan que debería de aparentar ser la portada de una revista mientras hago mis bailes, lo siento, pero eso no va a ocurrir nunca", añadía Spears junto a un emoticono de bailaora de flamenco.