Romero acusa a Baena: "Usted es de los que nos daría el paseillo como en el 36"

En el pleno del Parlamento de hoy, Baena ha querido saber qué opina Romero "del SojuelaGate". En su respuesta, la consejera le ha acusado de una "bajeza moral infinita", así como de "patrocinar ultras".

Así, Romero ha asegurado vivir con "miedo" tras el "no caso" difundido en las redes sociales, y con amenazas en sus propios domicilios, tras el accidente del exdirector general, Mario Herrera, la pasada Nochevieja.

"Controle a sus cachorros que luego crecen", le ha dicho a Baena. A su pregunta le ha respondido al responsable de Ciudadanos: "Opino que el hecho de que usted mismo use el termino utilizado por tuiteros de extrema derecha para acosar y amenazar a un exmiembro del Gobierno de La Rioja deja claro que usted es de los que nos daría el paseillo como en el 36".

El presidente del Parlamento, Jesús María García, ha pedido a Romero que "retire" esa afirmación. "Puede argumentar lo que quiera pero no use esas expresiones", le ha dicho. Romero no la ha retirado pero, aún así, García ha anunciado que sería retirada del diario de sesiones.

Baena ha recibido con satisfacción que le meta "en el mismo saco que a ciudadanos libres, a los que llama fascistas, porque usted es una comunista".

También le ha reprochado que "lleva más de un mes no dando explicaciones; ha sido capaz de llamar fascistas a los medios de comunicación para ocultar las vergüenzas de Podemos".

Ha añadido que su Consejería es un "chiringuito que no sirve para nada" salvo para "colocar" altos cargos. Le ha pedido que "dimita y no nos haga pasar más vergüenza".

En este mismo sentido, en el pleno del Parlamento de La Rioja de hoy, el partido popular, en boca del diputado Alberto Bretón, ha cuestionado "si no es más que evidente", tras el accidente en Nochevieja del exdirector general de Participación, Mario Herrera, que la consejera Raquel Romero "no puede ostentar la titularidad de la competencia de Transparencia".

Romero ha visto una "información malintencionada" de un partido, el PP, que "no soporta que haya un Gobierno de izquierdas".

"Sabe que su pregunta es una afirmación y una mentira plagada de medias verdades que no son otras cosas que medias mentiras", le ha dicho al tiempo que le ha señalado: "Le propongo que tenga cuidado y no mienta de nuevo".

Bretón ha ensalzado la "honestidad y transparencia" como base de un buen gobierno, acusando al Ejecutivo riojano de ser "el más opaco que se ha conocido en esta comunidad con el objetivo de tapar la nefasta gestión de los recursos públicos".

Ha considerado que "el caso ha generado un clamor de indignación, que crecía porque el Gobierno no daba explicación alguna de la falta de ejemplaridad de su alto cargo".

También ha esperado que Herrera "no sea reubicado en uno de los múltiples cargos que crea, porque sería una falta de respeto a todos los riojanos".

Romero ha replicado: "Lo que sucedió fue que sufrió un accidente, podía haber sido grave, y el resto de explicaciones están en el informe de la Guardia Civil". "Sufrió un accidente y no se señalizó el vehículo, eso es cierto", ha insistido, rechazando que lo "protagonizara".

"Es increíble que una persona sufra un accidente y sea usado para destrozarle la vida, eso da muestras de su miseria moral, porquemiente a sabiendas y no puedo encontrar nada más indigno políticamente", ha dicho.