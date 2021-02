Igualtat premia l'esforç de superació de joves que compleixen mesures judicials en centres

Es tracta de la catorzena edició d'aquests premis que, a causa de les circumstàncies especials per la pandèmia de la covid-19, s'han realitzat de forma virtual en una gala que ha comptat amb els testimoniatges i la participació de les i els joves finalistes i premiats, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha assenyalat que aquests premis són un reconeixement de la Generalitat "al treball, compromís i implicació en el desenvolupament del seu projecte educatiu" de les xiques i xics que es troben complint mesures judicials en centres socioeducatius.

Segons ha explicat la vicepresidenta, els premis Raquel Payá tenen el propòsit d'"incentivar l'esforç i la capacitat de treball, l'empatia amb els altres, el treball en equip i el compromís amb el present i el futur".

Per a triar les persones guardonades, els centres socioeducatius per al compliment de mesures judicials de la Comunitat Valenciana han proposat 21 candidatures, amb informes sobre els seus mèrits, dels quals han resultat premiats quatre.

Oltra s'ha referit a ells com a "exemple per a altres joves que, potser un dia, també hauran de fer l'esforç de canviar en les seues actituds vitals", i ha posat l'accent en la importància d'"aprendre dels errors, superar-los, millorar com a persones, ser feliços i fer feliços als qui ens envolten".

Els aspirants han sigut valorats per un jurat compost per la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva; la fiscal superior del TSJCV, Teresa Gisbert; la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, i la directora general d'Educació Inclusiva, Raquel Andrés, qui també han participat en la gala d'enguany.

Dels premiats s'ha reconegut Umar M.R. per ser "exemple de superació personal, transcendint els seus propis límits, i per la seua implicació en el procés de canvi"; Sofia C.B., per "assumir la responsabilitat de la seua conducta, pels grans canvis personals assolits i per la seua formalitat laboral"; Ismael C.R., "per la consciència adquirida de la seua situació i necessitats, la seua determinació per aconseguir un estil de vida més saludable i aconseguir eixe canvi" i Ismail H. "per la seua actitud resilient i positiva davant les dificultats que s'ha trobat i la seua predisposició per a canviar la seua vida".