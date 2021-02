La tierna fotografía con la que Edurne presume de recta final de embarazo

Es que está de ocho meses y medio y, claro, ya queda nada para que nazca su primer bebé (que será una bebita, como ella misma se encargó de anunciar en su cumpleaños), así que Edurne no puede resistir la tentación de compartir con su más de millón y medio de seguidores esta recta final de su embarazo.

La cantante madrileña de 35 años está disfrutando tanto del proceso de ser madre junto a su pareja, David de Gea, que incluso ya no tiene aquellos reparos que tuvo al comienzo sobre no mostrar tanto su barriga en estado de buena esperanza (aunque no fuera por vergüenza, como aclaró).

Así que, aunque sus fans desconocen cómo se llamará la pequeña, porque sus papás aún no han desvelado el nombre que han elegido, o siquiera si lo han elegido, siguen queriendo saber qué tal encara la artista estas últimas semanas antes de dar a luz y lo cierto es que, a juzgar por su más reciente publicación en Instagram, Edurne no puede estar más impaciente.

Pantalones negros y cómodos y camiseta blanca, sencilla, y manos sobre su vientre. La espera va llegando a su final y así lo describe Edurne con un sencillo mensaje: "Mi bebita, ya queda poco para conocernos y comerte a besos...". Además, añade varias etiquetas por si quedaba alguna duda de que está como loca por tenerla entre sus brazos: #MiPequeña, #GanasDeVerte o #AmorInfinito.

No solo los fans se han quedado prendados de la imagen (que acumula casi 225.000 likes), sino también sus amistades y compañeros celebrities, que han llenado la publicación de emoticonos, como Paula Echevarría, Santi Millán, Xuso Jones, Nuria Fergó, Mariam Hernández o Sara Sálamo.

El propio David de Gea respondía con un sencillo "Mis" seguido de un emoji de corazón, pero también se pueden encontrar los comentarios de Paz Padilla ("Qué poco te queda"), el "¡Qué maravilla! Cómo son esas ganas, ¿verdad?", de otra extriunfita, Barei, o Carlos Baute: "Bravo amiga, ya verás lo que es el amor más puro e incondicional".