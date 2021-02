València augmenta la coordinació metropolitana per a les mesures

L'Ajuntament de València acaba d'impulsar la posada en marxa de dos grups de treball, un consell setmanal de caràcter municipal i una comissió metropolitana per a informar de l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i de les mesures adoptades per a frenar-la a la ciutat i per a analitzar la situació i coordinar accions en l'àmbit supramunicipal, amb les localitats de l'entorn.

Així ho van indicar ahir l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor de Protecció Ciutadana Aarón Cano, després de la sessió extraordinària i urgent de la Junta Local de Protecció Civil celebrada per videoconferència. L'objectiu és crear “una estratègia comuna enfront de la pandèmia”, va apuntar Cano. A la trobada va assistir també el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel.

Així mateix, el primer edil va considerar “greu” la situació sanitària derivada de la pandèmia en la capital valenciana pel “nombre elevat” de casos de Covid-19, encara que va destacar que s'està apreciant una reducció de la incidència. Al seu torn, el responsable municipal va anunciar la realització d'una campanya de publicitat per a “ressaltar” aspectes “positius” de l'actual context, com l'esforç de “la majoria dels ciutadans” per a complir les normes sanitàries.

En concret, la Junta Local de Protecció Civil de l'Ajuntament de València ha decidit celebrar un consell setmanal, amb participació de tots els grups polítics de la Corporació i els tècnics municipals, per a informar sobre l'evolució de la pandèmia a la ciutat.

D'altra banda, l'alcalde va avançar que s'està estudiant també “la creació d'una comissió metropolitana per a analitzar la situació del coronavirus però a nivell supramunicipal”, donades les implicacions que tenen les restriccions més enllà del propi terme. Referent a això, va subratllar que hi ha “moltes instàncies que ens ho exigeixen quant a l'actuació de les policies locals” o dels “tancaments perimetrals”.