La Comunitat Valenciana suma 4.552 ERTO després del tancament de l'hostaleria

La Comunitat Valenciana ha acumulat des de l'inici de la pandèmia un total de 78.782 sol·licituds d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten 513.333 treballadors fins al 31 de gener. Aquesta xifra suposa un increment, del dilluns al diumenge passat, de 4.552 expedients que afecten 20.543 treballadors. Quasi tots ells (4.473) corresponen al sector serveis.

Aquest recent increment d'expedients s'ha produït després del tancament de l'hostaleria decretat per la Generalitat per a combatre l'expansió de la tercera ona del coronavirus, una mesura que va entrar en vigor al costat de l'obligació de tancar els comerços no essencials a les 18.00 hores de la vesprada, entre altres restriccions.

D'aquesta manera, els ERTO comencen a dibuixar una de les principals conseqüències, sense comptar els tancaments definitius, que es tradueixen en la congelació de l'activitat d'aquests sectors. De fet, la pràctica totalitat s'han produït en el sector serveis.

Segons les xifres recollides des del 12 de març de 2020 fins al 31 de gener de 2021, d'aquestes peticions, l'administració ha resolt un total de 70.324 expedients que afecten 463.954 treballadors El 88% de les sol·licituds d'ERTO són per força major.

Per sectors, a més, el 86,1% correspon a serveis, amb 67.424 sol·licituds i 351.312 treballadors afectats. El segueix la indústria, amb el 8,5% de les peticions d'expedient, 6.642 peticions i 140.924 empleats afectats. La construcció concentra el 5% dels ERTO presentats (3.898) amb 19.622 treballadors afectat, mentre l'agricultura suma el 0,4% dels ERTO sol·licitats (320) que aconsegueixen a 1.475 empleats.

Així mateix, el 47,8% de les peticions s'han recollit en la Direcció Territorial de València; el 38,8% de les sol·licituds s'han tramitat en la Direcció Territorial d'Alacant; el 12% en la de Castelló i en la Direcció General s'ha registrat el 1,4% de les sol·licituds.

El 87% de les peticions reclamava una suspensió temporal d'ocupació, mentre que el 7% sol·licitava una suspensió amb reducció i el 6% una reducció. Les empreses de menys de deu treballadors concentren el 89% de les peticions d'ERTO, seguides per les d'entre 11 i 50 empleats (10%) i les de 51-250 treballadors (1%).

D'altra banda, i en l'àmbit educatiu, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat per escrit una petició al conseller d'Educació, Vicent Marzà, perquè regule un “permís Covid” del qual puguen beneficiar-se docents que tinguen fills que es troben confinats.

El sindicat lamenta que, a hores d'ara de curs, els professionals continuen “indefensos i sense saber què fer” quan l'aula d'un fill és confinada i ha de quedar-se a casa, mentre que el docent no pot atendre’l durant eixe temps per falta d'una regulació. CSIF adverteix en el seu escrit del “buit legal” existent.

En concret, especifica que “quan des de la Conselleria de Sanitat s'estableix un confinament preventiu d'una aula a l'espera de resultat, o el confinament d'un menor/dependent, als docents tutors legals del menor se'ls planteja un problema per a atendre'ls”. Aquesta situació, diu, “no s'ajusta a una baixa mèdica convencional”.

També en l'àmbit educatiu, ahir a la vesprada es va reunir el Fòrum Educatiu. Segons va informar el sindicat STEPV, el conseller Marzà va informar que s'han encarregat mascaretes FFP2 per als docents del sistema educatiu valencià fins a final de curs. També, van afegir, va informar que s'han agilitzat les comunicacions de les baixes del professorat, així com la realització de PCR.