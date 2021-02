100.000 personas no pueden salir a la calle en España porque sus casas están en edificios que no son accesibles

Un 16% de los fondos europeos se destinarán al Plan de rehabilitación y regeneración urbana para acelerar el ritmo de renovación sostenible del parque edificado. Pero también, en línea con la Renovation Wave (ola de renovación), será una oportunidad para mejorar la calidad de vida y la habitabilidad del parque de vivienda, apostando por un enfoque integral, que mejore sustancialmente la eficiencia energética de los edificios y la integración de fuentes de energía renovable, incluyendo el importante capítulo de la accesibilidad.

Para impulsar la accesibilidad universal en los edificios de viviendas, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) se ha sumado al Manifiesto de la Fundación Mutua de Propietarios que se ha entregado al Gobierno con el apoyo de casi 100 entidades, entre los que se encuentran colectivos de administradores de fincas, arquitectos, aparejadores, etc.

100.000 españoles no pueden salir de sus casas

Según un estudio de esta Fundación, en colaboración con la Cátedra UNESCO del Derecho a la Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, en la actualidad solo un 0,6% de los edificios de viviendas en España son universalmente accesibles y, por este motivo, un 22% de las personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de vivienda. Asimismo, en condiciones pre-covid 1,8 millones de españoles precisaban de la ayuda de terceros para salir de sus casas, y 100.000 personas no salían nunca de sus viviendas debido a la falta de accesibilidad de sus edificios.

"Aunque los administradores de fincas colegiados estamos trabajando desde hace años para garantizar la accesibilidad de las viviendas, existen una serie de dificultades. Para empezar las comunidades de propietarios, en general, no disponen de recursos económicos para la ejecución de las obras necesarias. Por ello, es importante que parte de esos fondos para la rehabilitación vaya destinado a la accesibilidad", explica Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid.

Persona dependiente en silla de ruedas GENERALITAT DE CATALUNYA

Para la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre, "es necesario que las actuaciones de rehabilitación integral del edificio se perciban como una mejora real de la calidad de vida, difícilmente alcanzable sin eliminar barreras a la movilidad en viviendas y edificios".

Actualmente, según los datos del estudio de la Fundación, un 61% de los edificios de viviendas de la Comunidad de Madrid no son accesibles de la calle al portal, siendo el escalón el elemento más problemático. Para el CAFMadrid este porcentaje incluso se puede elevar por encima del 70%. Además, solo un 7% de los porteros automáticos son accesibles para una persona que va en silla en ruedas y un 21% de los edificios no dispone de ascensor.

El 22% de los edificios no tienen ascensor

A nivel nacional los resultados no distan mucho de los resultados específicos para la región madrileña, ya que un 63% de los bloques no son accesibles de la calle al portal, un 9% de los porteros automáticos no son plenamente accesibles y hay un 22% de edificios sin ascensor.

Dos personas ciegas cruzan un semáforo acústico adaptado en una calle de València. 20minutos

Por otra parte, desde el CAFMadrid y la Fundación observan que la realización de estas obras de accesibilidad son indispensables para luchar contra soledad, ya que según los estudios de esta última las personas de más de 70 años son las que afirman pasar más días encerradas en sus casas y un 73% precisa de la ayuda de terceros para hacerlo.

Asimismo, existe una clara relación entre la falta de autonomía y el estado de ánimo, ya que un 60% de las personas con movilidad reducida se sienten mal con ellas mismas.

En el escrito que se ha entregado a la Secretaría de Estado de Vivienda, los firmantes solicitan al Gobierno que estudie otras formas de incentivar la accesibilidad universal por medio de deducciones fiscales u otros sistemas "que fomenten la realización de obras de accesibilidad para mejorar la calidad de vida de sus residentes, y a su vez incrementar el ritmo de renovación del parque de viviendas garantizando el derecho a tener una vejez digna".

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Isabel Bajo. Jorge Paris

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, Isabel Bajo, recuerda que desde diciembre de 2017 son exigibles las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, para el acceso y utilización de los edificios que sean susceptibles de ajustes razonables.

El CAFMadrid participa regularmente en las reuniones del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid, un órgano de participación externa y consulta, para la coordinación de actuaciones en este ámbito.