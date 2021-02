La Chenoa más sincera: sus problemas para ser madre, sus lágrimas por su novio y su "penosa" ruptura con Bisbal

La Chenoa más sincera y natural se dio cita en el plató del El Show de Bertín, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. La cantante se abrió como nunca en un plató e hizo un repaso a los temas más importantes de la faceta más privada de su vida.

Así, habló de su actual novio y prometido, Miguel Sánchez Encinas, contando detalles de su relación hasta ahora poco conocidos.

"Lo conocí en una cena de amigos y nada más entrar escuché la voz de él. Cuando pasó dije: 'no puede ser'. Se lo dije a mi amiga, se sentó a mi lado y fue todo muy natural, desde ahí", comentó de cómo fue sus inicios con el médico.

"Es que hasta llegar a una persona como él...", se emocionó la artista. "Dice una amiga que cuando te pase algo bueno hay que decirlo muy alto y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel", confesó la cantante entre lágrimas, tras asegurar rasgos de su pareja como que es muy reservado.

"He tenido problemas de endometriosis, y no es algo me que haya traumado"

Chenoa también quiso hablar de su boda suspendida por la pandemia -"de momento, no hay fecha", aseguró- y de sus problemas para convertirse en madre. "He tenido problemas de endometriosis, y no es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio", comentó.

También habló de su paso por OT y de su relación -y traumática ruptura- con David Bisbal, admitiendo que lo pasó muy mal cuando se separó del almeriense, pero ahora guarda un recuerdo muy dulce de esa etapa. Y sobre las famosas imágenes rota de dolor en la puerta de su casa para atender a la prensa tras la ruptura, aseguró entre risas: "Cuando vi las imágenes, me di pena hasta yo".