Dos investigadores desmontan los argumentos negacionistas del cambio climático desde la Antártida

Tras un repaso a las últimas novedades respecto a la COVID-19, Horizonte, el programa de Íker Jiménez, se centró en el cambio climático. El presentador insistió en que era una cuestión sobre la que se podía debatir, aunque muchos científicos se hubieran negado a ir al programa.

En redes, el formato lanzó la pregunta: ¿Tiene la culpa el ser humano del cambio climático? Y esa misma cuestión fue la que vertebró la discusión. El redactor y miembro del organismo por la sostenibilidad València en Transició Juan Bordera, habló de la situación de emergencia climática que aborda la Tierra y señaló directamente a las compañías energéticas, entre muchas ideas que expuso.

En su bando estuvo también Maite Mompó, activista medioambiental y portavoz de Protectores de la Tierra. Ella expuso un experimento que demostraba que el deshielo es una realidad mediante unas semillas que se preservaron en un lugar supuestamente seguro y que, por el deshielo, se perdieron.

Y es que, para sus contertulios, culpar al ser humano del cambio climático era pecar de soberbia y lo que habría que hacer es "adaptarse" a la nueva situación climatológica. Sobre el deshielo, defendieron que es un bulo más "como cuando en los 70 se hablaba de la futura glaciación", en palabras del divulgador Álex N. Lachhein.

En esa línea intervino también José Luis Barceló, quien no dudó al afirmar que Greta Thunberg era un producto manipulado desde que nació. Por último y cuando el programa estaba casi fuera de tiempo, entraron por videollamada dos investigadores desde la Base Antártica Gabriel de Castilla. Pese a no estar haciendo un seguimiento del deshielo porque no es su ámbito, tal y como explicaron, el descenso del mismo es evidente a mera vista.

"Aquí se han alcanzado las máximas temperaturas históricas, de ocho grados por encima de la media. Sin duda, el cambio climático es visible y afecta, sobre todo, a la muerte de las especies animales, como los pingüinos, que están desapareciendo en todos los ciclos", concluyó.