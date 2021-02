Nerea, en 'Firts dates': "Me gusta el 'rollo bollo' porque con una chica todo es más fogoso"

"Como dice el tatuaje de mi pecho, soy un caos organizado". Así se presentó Nerea este miércoles en First dates, y le comentó a Carlos Sobera que, pese a considerarse bisexual, "me van más las chicas: Un 95% ellas, un 5% chicos".

El presentador quiso saber cómo habían sido sus anteriores relaciones y la joven le comentó que "estuve con un chico dos años, pero con chicas he tenido más relaciones porque me siento más a gusto".

"Algunos chicos me han dado cariño, pero con una chica todo es más fogoso y el doble de sentido", admitió la comensal momentos antes de aparecer en el local de Cuatro su cita del día, Raquel.

Nerea podría ser la chica extravagante y con rastas que está buscando Raquel 👍 #FirstDates3Fhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/BC7FndOMGZ — First dates (@firstdates_tv) February 3, 2021

La cacereña, nada más ver a Nerea, quedó encandilada por las rastas que esta llevaba, un requisito que le había pedido al programa que tuviera la chica con la que quería cenar en el restaurante.

Durante la velada, Raquel comentó que "nunca he estado con una chica porque lo de ligar se me da muy mal", afirmación que sorprendió a su pareja del día. "Tengo la sensación de que las mujeres son más complicadas y me pongo nerviosa a la hora de conectar con ellas", añadió.

Entonces Nerea afirmó que "no me gustan las chicas con rastas, el pelo tintado... a mí me gusta mucho el 'rollo bollo', no machorra, pero sí el 'rollo bollo', me encanta, me pierde".

Raquel y Nerea, en 'First dates'. MEDIASET

"Quiero a una tía como yo, que sea femenina, pero que tenga su puntito rollo... Una tía con pelo largo, la nuca rapada, sus tatuajes, llena de pendientes, sus camisas anchas, un rollazo, lo que es un rollazo de toda la vida", comentó la malagueña.

Tras algunas fotos en el fotomatón después de la cena, Raquel sí que quiso tener una segunda cita con Nerea porque "me ha parecido una chica espectacular y a quien me encantaría seguir conociendo". La malagueña, por su parte, no quiso volver a quedar con la cacereña "porque no me termina de convencer".