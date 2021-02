Miedo entre los miembros de las mesas del 14-F: "Tras cumplir con todas las medidas, ahora tengo que exponerme"

El próximo 14 de febrero tendrán lugar las elecciones autonómicas en Cataluña y algunas personas a las que les ha tocado ser miembro de una mesa electoral viven este hecho con miedo e incertidumbre por la pandemia de coronavirus.

De hecho, hasta el miércoles, 16.489 catalanes han presentado alegaciones para ser eximidos de formar parte de las mesas, 8.000 en Barcelona, lo que ha llevado a la Junta Electoral de la zona a plantearse soluciones como buscar voluntarios para poder constituirlas.

"Vivo con personas de riesgo"

"Tener que estar expuesta a toda la gente que pase por la mesa, algunos positivos... me da miedo poder contagiarme, sobre todo porque vivo con mis padres, y ambos son personas de riesgo por asma y problemas cardíacos", cuenta Júlia, una vecina de 25 años de la localidad de Abrera (Barcelona).

Una situación parecida vive Alex, de 27 años y vecino de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que también convive con una persona de riesgo: "Tras estar todo este tiempo cumpliendo las medidas y siendo responsable, sin juntarme con nadie ni salir de mi pueblo, ahora tengo que ver pasar a tanta gente por delante de mis narices, y exponer mi salud y la de la gente con la que vivo".

En este sentido, Chus, de 63 años y vecina de Barcelona, cuenta que "a mí miedo no me da, es mi obligación y ya está, pero no es que me haga ilusión. En el día a día estoy tranquila porque cumplo las medidas, en Navidad no vi a nadie más que a mi burbuja familiar, pero son cosas que controlo yo, y en este caso no será así".

Respecto a la fecha de las elecciones, los tres consideran que deberían aplazarse: "Creo que no es ni necesario, ni adecuado, ni oportuno hacer estas elecciones ahora, y, aunque yo no lo tenga, me parece muy normal que la gente tenga miedo", considera Chus.

Por otra parte, señala que no ha recibido información por parte de la administración sobre cómo se desarrollarán las votaciones: "Nadie me ha explicado cuáles serán los protocolos, sino que me he ido enterando por los medios, y eso genera mucha incertidumbre".

Respecto a este desconocimiento, Alex apunta que "no sé cómo colocarme el traje, ni mucho menos cómo retirarlo. También me da miedo tocarme la cara sin darme cuenta. Son cosas que, supongo, nos explicarán allí, pero ahora te sientes desamparado porque nadie te explica nada".

Alegaciones

Domingo, un vecino de Sant Joan Despí (Barcelona) de 63 años, recibió la carta para formar parte de una mesa electoral, pero pidió ser eximido al llevar un marcapasos y tener alergia asmática, lo que le hace ser persona de alto riesgo.

"Creí que, dada mi situación, no procedía que me presentase en la mesa, así que llamé a mi doctora, me hizo un informe y lo llevé a la Junta Electoral de zona", cuenta. Allí le dijeron que parecía bastante claro que las alegaciones serían aceptadas y, una semana después, recibió una carta que así lo confirmaba.

"En la citación no aparecía ningún teléfono y fui de forma presencial. Había muchísima cola, así que acabaron colgando un cartel en la puerta con el correo electrónico para que, quien quisiera, hiciera los trámites así", explica, y añade que, por lo que oyó allí, "mucha gente alega porque tiene miedo, y encuentro normal que la gente no quiera ir".

Ante este miedo entre las personas que formarán las mesas electorales del 14-F, ha surgido una petición en la plataforma Change.org para reclamar el aplazamiento de las elecciones, y cuenta ya con más de 1.300 firmas.

Elisabet, abogada y creadora de la petición, señala que "el derecho de sufragio activo requiere que se pueda votar sin discriminación y respetando la salud individual y pública" y cree que en estas votaciones no podrá cumplirse. Además, considera que "mucha gente no irá a votar por miedo". Su intención es enviar una carta al Ministerio de Sanidad junto a todas las firmas recogidas en la plataforma.

"Reforzaremos el mensaje de que las mesas son seguras"

El director general de participación ciudadana y procesos electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, señaló hace unos días en Twitter que reforzarían "el mensaje de que las mesas son seguras" y también de que "votar es seguro".

Para proteger a los miembros de la mesa, explicó que habrá 3.000 responsables de seguridad, el local se desinfectará "antes, durante y después" de la jornada, los votantes harán cola en la calle y el local estará ventilado constantemente.

Además, a los miembros de la mesa se les realizará un test de antígenos, estarán separados entre ellos, y llevarán mascarillas FFP2. Respecto a los votantes, entrarán de uno en uno, deberán llevar mascarilla y en ningún momento se tocará ni el DNI ni el sobre.

Por otra parte, Peña-López pidió cerrar el debate sobre la fecha de las elecciones, ya que "dudar sobre la fecha sólo hará daño a la credibilidad de las elecciones. El 14-F es la mejor fecha porque es la única que tenemos. Esto no quiere decir estar de acuerdo". Y añadió que "si no nos las creemos, las elecciones no funcionan y, si no funcionan, los próximos años serán un disparate".

