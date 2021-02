Nuria Roca continuará presentando 'El hormiguero' dos semanas más: "No me dejan irme a casa, aquí sigo"

Tras la confirmación del positivo por covid dePablo Motos y después de dos días al frente de El hormiguero, Nuria Roca seguirá siendo su presentadora durante, por lo menos, dos semanas más, hasta que el valenciano esté recuperado.

Lo que parecía algo excepcional el lunes y temporal el martes, se confirmó este miércoles, que la colaboradora seguirá al frente del espacio de Antena 3 "unos días más", como anunció Motos en redes sociales.

"No me dejan irme a casa, aquí sigo", afirmó Roca nada más empezar la entrega de este miércoles: "Pablo sigue en casa, sin síntomas y entrenando con toda la potencia del mundo, como a él le gusta".

Y reconoció que "estoy muy feliz de poder criar y guardar a la criatura de Pablo que es El hormiguero", momentos antes de recibir a la invitada del día, Carmen Maura, que acudió para presentar su nueva serie, Deudas.

Conectaremos con Pablo Motos para que nos cuente qué tal se encuentra aunque adelantamos ¡que genial! #MauraEHpic.twitter.com/AQsf9aUZQ6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2021

Conexión con Pablo Motos desde casa

Tras la entrevista, y aprovechando la sección de El Monaguillo con objetos de Japón, el programa conectó por videollamada con Motos para saber cómo se encontraba: "Estoy aislado, como en una cárcel", afirmó.

"Estoy bien, me han hecho otro PCR esta mañana y he salido positivo, pero estoy sin síntomas y me encuentro fenomenal. Con unas ganas locas de volver, pero creo que la gente está cansada de covid, con decir que estoy bien es suficiente".

“Me encuentro fenomenal”

Pablo Motos nos cuenta cómo está #MauraEHpic.twitter.com/RwId58telC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2021

Para terminar el programa, Motos le dedicó unas bonitas palabras a Maura para agradecerle su visita: "Gente como tú no hay ni seis en el mundo. Eres una persona inteligente, graciosa, extraordinaria. Tienes un corazón de oro".

"No he visto a nadie actuar con esa facilidad natural que tienes tú para hacer que todo lo que hagas, sea lo sea, sea verdad. Te quiero mucho y es un lujo para este país tener a gente con el nivelazo que tienes".