Carmen Maura, en 'El hormiguero': "Ser presentadora es más complicado que hacer Shakespeare en el Teatro Español"

La vida sigue en El hormiguero a pesar de la ausencia de Pablo Motos, pero con la celebrada conducción del programa por parte deNuria Roca. Este miércoles la invitada fue Carmen Maura, que presentó su nueva serie, Deudas, de AtresPlayer.

Carmen Maura viene a presentarnos “Deudas” que ya está disponible en @ATRESplayer#MauraEHpic.twitter.com/Sh4Pin516P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2021

Maura entró en el plató en el coche descapotable clásico de los invitados que forman parte del Club Platino del espacio de Antena 3 al superar las diez visitas y la presentadora le hizo entrega de su tarjeta "para pedir lo que quieras" mientras recordaban sus mejores momentos en el programa.

La actriz repasó junto a la valenciana los múltiples papeles que había interpretado a lo largo de su carrera, donde comentó que "en Francia he interpretado cantidad de papeles de pobre, pero también he hecho de buena, de mala...", a lo que Roca señaló que "cualquier personaje te pega".

Pero la invitada quiso destacar que "el trabajo de presentadora es el más difícil que existe para una actriz, y lo puedo decir porque lo fui un año". Y añadió que "es más complicado que hacer Shakespeare en el Teatro Español".

"El secreto es que tú te sabes el papel, pero lo demás no, y desconoces por donde te van pillar. Es el trabajo más difícil que he hecho porque me ponía enferma", le comentó Maura a la presentadora, que admitió: "Eres de las pocas que lo reconoce...".

Mejor una mascota que un novio

Otro de los momentos destacados fue cuando la valenciana comentó que a Maura le gustaba la soledad: "Deberían enseñarnos a estar solos desde pequeños", afirmó la actriz. Eso sí, descartó volver a tener pareja a sus 75 años: "Prefiero tener cuatro perros que un novio".

De su nueva serie quiso comentar que "nunca he dicho tantos tacos en mi vida", pero que "el rodaje en época de covid marca mucho" ya que "lo he pasado bastante mal por no haber podido ver la cara de los compañeros que cada día me rodeaban".