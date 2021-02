Puigdemont ve a ERC buscando la medalla de "hombres de Estado" y vindica los 'no' de Junts

"Se jactarán de ser presentados como hombres de Estado, pero pedid explicaciones de por qué permiten que el Estado sea el líder absoluto de toda la UE en paro juvenil. Tenéis que preguntar si no valía la pena ser exigentes antes de aprobar unos presupuestos que luego el Gobierno se pasarían por el forro", ha destacado en un mitin en Tortosa (Tarragona), junto con la candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, y el cabeza de lista por Tarragona, Albert Batet.

Según Puigdemont, a lo mejor a los republicanos les interesa apuntarse "al festival de juntos contra Junts, de criticar a Junts, que dice no a todo lo que perjudica a Catalunya" y un sí a que la Generalitat pueda gestionar los fondos europeos, ha explicitado.

Tras acusar al PSC de querer gobernar Catalunya desde Madrid, ha reiterado sus críticas a los republicanos por "competir a ver quién recibe la medalla y el título de ser los que perpetúan estas injusticias".

"NO NOS NOMBRARÁN ESPAÑOL DEL AÑO"

"A nosotros no nos nombrarán español del año, no iremos a Madrid a hacernos los simpáticos ante el que nos quiere hacer daño", ha advertido el también cabeza de lista de Junts, pese a no ser el presidenciable efectivo tras el 14 de febrero.

Ante los que acusan a Junts de ser los del no a todo, Puigdemont ha replicado que dicen no "a permitir que un Gobierno incumpla sus deberes con los ciudadanos y que los acuerdos se los pasa por el forro, y es algo que se sabe ya desde hace 40 años".

Así, ha alertado que toda precaución es poca ante un Estado que, a su juicio, no escucha a los catalanes, y por ello ha pedido ser "exigentes" para luego no ser engañados luego.