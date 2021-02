Adif dice que ha aportado más de 26 millones a Valle de Abdalajís y muestra voluntad de seguir dialogando

Así lo han informado desde Adif, apuntando a través de un comunicado que han aportado más de 26 millones de euros a dicha localidad en distintas actuaciones realizadas.

Al respecto, han detallado que el convenio de 2007, firmado por Adif y el Consistorio, expiró a comienzos de octubre del año pasado, pero "aún así, Adif continuó con sus compromisos cuatro meses más allá de la vigencia del convenio, para dar tiempo a que la negociación fructificase o que en su caso el Ayuntamiento gestionase alternativas de suministro".

"Adif considera que las compensaciones establecidas en dicho convenio ya han sido realizadas con creces", han apuntado, recordando que dicho documento "recogía inversiones de unos cinco millones de euros, lo que puede dar una idea del esfuerzo económico realizado por Adif que quintuplica esa cifra inicial, y que en estos momentos ha alcanzado la cifra de 26.623.521,18 euros".

Han explicado que la prestación del suministro complementario de agua a través de camiones cisterna "ha finalizado por parte de Adif porque el convenio sobre el que se sustentaba se extinguió, en aplicación de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público".

"Al no estar vigente dicho convenio, Adif no tiene base legal para suministrar aportaciones complementarias de agua, dado que el suministro de agua no es una competencia ni misión de esta entidad pública, que gestiona la infraestructura ferroviaria. Cada día de suministro Adif AV ha venido aportando unos 450.000 litros", han señalado.

Respecto a las negociaciones mantenidas hasta ahora, que comenzaron en septiembre pasado, han dicho que "no han llegado a un acuerdo concreto", pero, en este punto, han añadido que el organismo tiene "voluntad de seguir dialogando tanto con el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís como con la Diputación de Málaga, sobre la base de las competencias y responsabilidades de cada administración".

"Prueba de ello", han señalado, es la reunión mantenida este miércoles entre responsables de Adif y representantes de la Diputación de Málaga, como su presidente, Francisco Salado, y del Ayuntamiento.

Por lo que respecta al abastecimiento de agua, Adif AV acometió obras de emergencia para la impermeabilización del túnel, que incluyeron también sondeos de reconocimiento, detección de otros acuíferos y, finalmente, la construcción de una depuradora y seis depósitos de agua, han recordado.

Asimismo, han precisado que también se contrató el suministro de agua a la población y a las explotaciones agrícolas y ganaderas mediante cubas cisterna; unos trabajos que "supusieron una inversión de 10.520.000 euros". Posteriormente se ejecutó el proyecto de abastecimiento de agua potable y riego a distintos parajes y núcleos rurales de la Sierra de Abdalajís por importe de 4.290.905,58 euros.

De forma paralela, han indicado, Adif AV y el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís firmaron en 2007 el citado convenio de colaboración que tenía como objetivo la restitución de la captación de agua afectada. En este convenio Adif AV asumía una serie de compromisos, "cumplidos y ejecutados a día de hoy".

Así, se incluían las obras para la restauración de la afección causada al suministro de agua -por valor de 8.518.135,42 euros-, mediante la recogida en la boca de salida del agua infiltrada en los túneles y su bombeo a un depósito situado en la cabecera de la red de abastecimiento junto con la instalación de una depuradora, acondicionamiento de carreteras locales -con un importe de 3.273.706,5 euros-, y la restauración de una villa romana -por 20.773,78 euros-, entre otros.

"Todas las acciones llevadas a cabo por Adif suman en conjunto más de los 26,6 millones de euros consignados, por lo que Adif AV entiende que ha compensado más que suficientemente al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís", han concluido.