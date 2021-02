Anabel Pantoja, llora desconsolada en 'Sálvame' tras sentirse ninguneada: "Solo se me llama para hablar de mi familia"

De nuevo, la tensión en el plató de Sálvame no ha podido con Anabel Pantoja y, si ya tuvo la intención de abandonar el programa después de su guerra contra Miguel Frigenti, este miércoles ha vuelto a amenazar con marcharse después de que sentirse ninguneada.

Todo ha empezado después de que los directores pidieran a Carlota Corredera que le quitara el móvil a la sobrina de Isabel Pantoja porque no estaba atenta al tema que estaban tratando.

La sevillana se ha enfadado porque considera que a sus compañeros eso no se lo hacen, y Gema López le ha echado en cara que es "Pantoja para todo": "Siempre haces lo mismo con el 'y tú más'".

'Sálvame' requisa el móvil a Anabel Pantoja, que la paga con Gema López: "¡Qué prepotencia te sale!" https://t.co/60sO5NC4wo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 3, 2021

Más tarde, la tensión se ha acrecentado y ha estallado cuando María Patiño la ha llamado "zángana, irresponsable, poco profesional, inexperta y desagradecida". Anabel se ha derrumbado cuando ha escuchado que sus compañeros la llamaban "vaga" y ha empezado a llorar porque sentía que siempre le corregían y ninguneaban en el programa.

Entre las acusaciones, la influencer ha visto que no le trataban igual al resto de tertulianos que a ella, no le dan el turno para hablar y solo la llaman para tratar asuntos duros de su familia. "¡A mí no me llaman para hablar de las Campos, solo se me llama para hablar de mi familia!", se ha quejado.

"Cada vez que me llaman para venir a Sálvame se me abren las carnes", ha dicho refiriéndose a los temas tan difíciles que ha de comentar sobre Isabel Pantoja y su familia.

Carlota Corredera ha intentado tranquilizarla y alabar su valor como tertuliana, algo con lo que ella no está de acuerdo. Después, María Patiño ha dicho que sí es importante en el programa y, de hecho, habla con los directores de forma diferente a como lo hacen ellos y le permiten elevar la voz y otras actitudes.

Esto también ha molestado a Anabel Pantoja, pues ha confesado que antes le llamaban más para ir al programa pero, a causa de algunos sucesos, la 'castigaron' con ir menos.

Todo ha ido a un nuevo nivel cuando Kiko Matamoros, con quien no se llevaba bien y ya tuvo un problema el pasado lunes, se ha levantado y le ha aplaudido y felicitado por su actuación, ya que no se creía sus palabras. La sobrina de Isabel Pantoja se ha enfadado aún más y ha amenazado con marcharse: "Abandono Sálvame definitivamente. Quiero ser la vaga de España".

La influencer se ha quitado el micrófono y se ha puesto el abrigo y cogido sus cosas para salir de Mediaset, pero el tertuliano se ha acercado para hablar con ella, conversación que ha terminado con perdones y buenas palabras, pero también con más reproches.

"Para Kiko es su trabajo, pero para Anabel, cuando hay una confrontación, le afecta. Es imposible que jueguen en la misma liga", ha comentado Gema López al final.

Finalmente, Anabel Pantoja ha regresado a plató más calmada y ha pedido que sus compañeros la respeten, no la ataquen a ella cuando hablan de Isabel Pantoja porque sea su familia y le den un mejor horario en el programa para poder tener su vida en Canarias, donde vive con su pareja.