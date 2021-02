Hila asegura que si los cargos políticos vacunados "dependieran" de Cort "tendrían que dejar el cargo"

Durante una entrevista en la Cadena SER, Hila ha aseverado que los cargos políticos no les toca y "no se pueden vacunar". "No puedo ser más claro", ha insistido.

A continuación, ha subrayado que en Cort los cargos políticos "tienen claro que no se pueden vacunar". Hila ha indicado que hay funcionarios que se tienen que vacunar, "pero cada uno debe hacerlo cuando le toque".

Hila se refería en estas declaraciones a las últimas informaciones sobre la directora insular de Gente Mayor del Consell de Mallorca, Sofía Alonso, quien se vacunó el primer día de la campaña en Mallorca.