De Sociópolis a la Torre: Generalitat i Ajuntament pacten la reactivació del pla 'fantasma' d'habitatge social

València, igual que moltes ciutats espanyoles, encara no ha acabat de digerir la crisi econòmica i immobiliària de 2008, que va deixar no sols elevades xifres de desocupació i precarietat, sinó esquelets de grans edificis inacabats i extensos solars per edificar. Un d'aquests macroplans urbanístics fallits va ser Sociópolis.

Situat en la pedania valenciana de la Torre, pretenia integrar torres d'habitatges amb horts urbans amb un perfil social. No obstant això, aquell projecte estrela ideat en la dècada dels 2000 per l'antic Institut Valencià d'Habitatge (Ivvsa), sota la direcció de l’exconseller del PP Rafael Blasco, va fer aigües amb l'esclat de la bambolla immobiliària.

Des de llavors, ha sigut una assignatura pendent per a la ciutat, i un maldecap per als seus residents, que porten anys denunciant falta de serveis i de connexions amb la resta del nucli urbà. De fet, la seua situació al costat de la V-30 i al nou llit del Túria el fan ser víctima de l'efecte barrera d'aquesta infraestructura i aparador dels edificis fantasma.

Per a posar fi a aquesta situació i atendre la demanda d'habitatge a preu assequible, la Generalitat i l'Ajuntament han pactat impulsar un projecte integral de rehabilitació, adequació i ampliació del barri de la Torre que desenterra no sols l'antiga denominació de Sociópolis, sinó el seu propi plantejament urbanístic.

El projecte, detallat aquest dimecres pel vicepresident segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, i l'alcalde de València, Joan Ribó, preveu habilitar al voltant de 2.600 habitatges nous, el doble dels quals actualment té aquesta pedania. D'ells, uns 1.200 seran de protecció pública, dels quals la meitat passarien a formar part del parc públic autonòmic i municipal.

En la reunió que han mantingut tots dos dirigents en el Consistori també s'han abordat aspectes relacionats amb la mobilitat, una de les manques històriques de la zona. En aquest sentit, Ribó ha afirmat que ha donat instruccions a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) per a estudiar possibles millores quant a l'arribada dels autobusos, així com les mesures urbanístiques que s'han d'adoptar per a facilitar-les.

El nou pla integral recollirà també ajudes per a la rehabilitació del nucli urbà tradicional de la Torre i promourà la incorporació de tota la part nova en la transició cap a l'horta periurbana del sud.

"En contraposició a l'antic projecte del Partit Popular, proposem un projecte integral de rehabilitació, adequació i ampliació basat en criteris de sostenibilitat, amb un gran nombre de cultius urbans i entramat de negocis de proximitat, i amb una aposta per la innovació en la construcció, pel que creiem que pot ser un candidat potencial als fons europeus", ha dit Martínez Dalmau, que xifra en 256 milions d'euros la inversió públic-privada que pot mobilitzar en total.

"La Torre és un barri que carrega una herència enverinada, heretada de l'anterior Govern, i que volem que torne a ser un lloc per a les persones amb totes les condicions que ha de tindre un barri", ha manifestat Ribó.