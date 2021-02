Borràs replica a Aragonès (ERC) que Junts no es "la copia de nada ni nadie"

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la playa del Trabucador, una de las más representativas del Delta de l'Ebre (Tarragona), después de que Aragonès haya reivindicado que Junts se está alineando con los planteamientos de ERC al contemplar en su programa electoral un referéndum pactado y haya afirmado que "es mejor votar al original que a la copia"

"No somos copia de nadie, básicamente porque no nos parecemos a nadie. Si alguien puede reivindicar que es un partido nuevo es Junts, que nació en julio gracias a un proceso participativo y a unas primarias que no ha hecho ningún otro partido", ha subrayado en rueda de prensa acompañada del cabeza de lista por Tarragona, Albert Batet, el conseller Damià Calvet y el exconseller Josep Rull.

También ha reivindicado la transversalidad de Junts por incorporar "sensibilidades tan diferentes que se han materializado en la candidatura que se ha presentado, donde partidos que estaban en otros grupos ahora forman parte" de la formación que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Ponemos por delante lo que nos une y no lo que nos separa. No militamos en un partido, militamos en el país. Si alguien puede ser el original es Junts", ha sostenido.

SALUD

Tras asegurar que trabajan para lograr la mayoría más amplia posible en las elecciones, ha recalcado que ambicionan todas las responsabilidades en un futuro Govern, también "las de una consellería tan importante como Salud" dada la crisis pandémica actual.

Sobre que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya afirmado que si Borràs fuera de ERC no podría ser candidata por estar investigada, ha contestado que Junts tiene su código ético y que ella es "la candidata del partido".