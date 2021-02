Cvirus.- La Comunitat Valenciana supera els 5.000 morts després de registrar un nou màxim de 112 decessos en una jornada

Així, si aquest dimarts es va registrar la xifra més alta de morts comunicades en un sol dia des de l'inici de la pandèmia, amb 106, aquest dimecres s'ha registrat un nou màxim amb 112 defuncions. D'aquesta manera, el total de defuncions ascendeix a 5.075 des de l'inici de la pandèmia: 608 en la província de Castelló, 1.857 en la d'Alacant i 2.610 en la de València.

No obstant açò, el nombre de contagis ha descendit a 5.256 casos, la qual cosa situa la xifra total de positius en 330.029 persones. Per províncies, 390 són de Castelló (33.614 en total), 2.463 d'Alacant (123.661 en total) i 2.403 de la província de València (172.739 en total). A més, el total de casos sense assignar se situa en 15.

Per la seua banda, la pressió assistencial en planta segueix baixant i els hospitals valencians tenen, actualment, 4.193 persones ingressades, la qual cosa suposa 229 menys que ahir. Per contra, l'ocupació en UCI ha tornat a pujar després de dos dies consecutius de descensos i hi ha 650 persones ingressades, 9 més que ahir.

D'elles, 426 estan en la província de Castelló, amb 55 pacients en UCI; 1.641 en la província d'Alacant, 244 d'ells en la UCI; i 2.126 en la província de València, 351 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 8.330 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 269.197 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 27.938 a Castelló, 97.325 a Alacant i 143.869 a València, a més de 65 no assignades.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 67.243 casos actius, la qual cosa suposa un 19,69% del total de positius.

D'altra banda, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 164.359 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 161.133 són de Pfizer i 3.226 de Moderna. Han rebut les dos dosis de la vacuna 59.612 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 191 residències de majors (16 en la província de Castelló, 61 en la província d'Alacant i 114 en la província de València), 38 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 25 en la província de València) i 10 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 147 residents nous positius, 39treballadors i treballadores nous positius i 35 residents que han mort.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 66 residències a la Comunitat Valenciana: 6 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 34 en la província de València.