AMPL.- Cvirus.- Sanitat investiga la vacunació del bisbe d'Oriola-Alacant

Segons publica El Confidencial, Murgui va rebre la primera dosi de la vacuna de Pzifer el passat 8 de gener. Ho hauria fet en la residència de la Casa Sacerdotal d'Alacant, un edifici amb habitacions destinades a albergar estades fixes i temporals de sacerdots de la Diòcesi.

Tal com detalla el propi mitjà, en aquest edifici hi ha una planta específica per a "sacerdots" assistits ja jubilats. Així mateix, Murgui hauria rebut la vacuna juntament amb l'equip directiu que gestiona la casa sacerdotal, integrat per dos reverends.

Fonts de Sanitat han confirmat a Europa Press que s'ha obert una investigació per a tractar d'aclarir els fets i per què el nom del bisbe no figurava en la llista de persones que presumptament s'haurien vacunat sense ser grup prioritaris.

Per la seua banda, des de la Diòcesi s'ha fet públic un comunicat en el qual s'explica que el bisbe, Jesús Murgui, qui complirà 75 anys a l'abril, va rebre la primera dosi de la vacuna el passat 8 de gener, juntament amb els sacerdots vinculats amb la Casa Sacerdotal d'Alacant.

"VINCULAT SANITÀRIAMENT A LA CASA SACERDOTAL"

Des de l'any 2007, en què es va inaugurar el nou bisbat, on es troba també la residència episcopal, el bisbe diocesà "ha estat vinculat sanitàriament a la Casa Sacerdotal per la proximitat entre tots dos edificis".

Detallen que en aquell moment el bisbe titular era Rafael Palmero i, des que va prendre possessió de la Diòcesi, al setembre del 2012,Jesús Murgui ha heretat aquesta situació, "de tal manera que el seu servici mèdic és el comú a tots els sacerdots de la Casa Sacerdotal".

"Sempre que ha tingut lloc alguna campanya de vacunació en la qual s'ha convocat els membres d'aquest centre, per exemple la vacunació anual de la grip, el senyor bisbe també ha sigut convocat", incideixen.

Afigen que, després de la vacunació, davant la sospita d'algun cas de coronavirus en aquestes instal·lacions, el bisbe va ser convocat amb tots els altres a fer-se una prova PCR i ha estat confinat el temps que s'ha assenyalat, com la resta de sacerdots, seguint els protocols sanitaris.

Des de la Diòcesi recalquen que el bisbe "no ha buscat cap tracte de favor sanitari, sinó que ha complit el protocol prescrit, com en les altres situacions sanitàries que ha viscut".