Elena Tablada denuncia por redes sociales el mal trato por parte de un hospital a su abuela antes de su muerte

La diseñadora Elena Tablada ha sufrido, como muchas otras personas, las consecuencias de haber perdido a un familiar a causa de la Covid-19. Con ello también le ha tocado vivir una pesadilla a causa de la mala gestión por parte del hospital de Sanitas, donde se encontraba su abuela, Elena Moure.

Se cumplen escasos dos meses desde el fallecimiento de la abuela de Elena Tablada, quien acudió al hospital para hacerse una simple radiografía y le detectaron el virus, por lo que pasó a estar ingresada. Pero las causas de su fallecimiento ha sido lo que le ha llevado a la diseñadora a denunciar la situación por redes sociales.

En una serie de stories en su cuenta de Instagram, Elena ha querido contar su vivencia desde que su abuela ingresó en el hospital hasta que falleció y la mala gestión que tuvo el hospital.

"El hospital donde estuvo mi abuela nunca me informó de que los pacientes menores de edad, con demencia o con cualquier otra dependencia por ley tienen que estar acompañados las 24 horas del día por un familiar con las medidas de protección pertinentes", así ha comenzado la diseñadora el relato de su calvario con el hospital.

A la familia de Elena nunca se les informó de esto ni se les permitió acudir al hospital a llevarle a su abuela las medicinas que necesitaba para su demencia. "A mi madre y a mi tía les dijeron que la habitación estaba muy lejos y que si hubiese estado más cerca del pasillo si habrían podido entrar", ha seguido relatando.

Para colmo, Tablada ha sido clara con los detalles sobre los días previos a la muerte de su abuela, ya que fue imposible contactar con ella siquiera por teléfono: "La señorita no me transfería a la habitación, me decía que si mi abuela no me cogía el teléfono no me podía ayudar, le intenté explicar que mi abuela seguramente no supiese ni donde estaba el teléfono (...) nadie nos ayudó".

Seguidamente, la ex de Bisbal ha comentado que finalmente el último día antes del fallecimiento de su abuela pudo contactar con ella después de mucho pelear con un enfermero. "Ese día pude hablar con ella, la pobre me dijo: ‘Yo estoy divina, lo que no sé es por que estoy aquí solita’. Se me rompió el corazón porque es una persona que no ha estado nunca sola y murió sola en un cuarto".

Elena a toldado de "deshumanización" e "inhumana" la situación que tuvieron que sufrir con el hospital. Pero lo peor llegó al ver el que su abuela realmente murió por falta de oxígeno en sangre: "Ver a mi abuela fallecida en su cama, sin una vía, sin suero, y descubrir en el informe médico que murió por falta de oxígeno sangre y no por otra cosa nunca me lo voy a perdonar (..) nadie fue a vigilarla en toda la noche, porque para una persona se muera por falta de oxígeno en la sangre tiene que estar cuatro horas sin atención".

"Se lo avisé al médico, que la supervisasen porque ella se lo quitaba. Seguramente ese fuese su día, y gracias a dios no sufrió, pero lo quería compartir", ha contado con tristeza.

Aunque el recuerdo de Elena Moure ha estado muy presente en las últimas intervenciones de su nieta, ahora lo único que desea es que nadie más tenga que atravesar esta circunstancia que tanta decepción le ha causado.