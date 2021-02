Sherezade, de 14 años, estuvo ingresada en UCI por Covid: "Soy la prueba de que este virus no respeta a nadie"

María Sherezade Ramírez es una niña de 14 años de Cartagena (Murcia) que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y estuvo ahí durante tres días. La joven fue hospitalizada por una una neumonía grave provocada por la Covid-19, pese a que ella no presentaba patologías previas.

María ha recibido el alta y ya está en su casa con su madre. La madre trabaja como limpiadora en el Hospital Santa Lucia de Cartagena (Murcia) y fue la primera que se contagió tras un brote en una planta que afectó a varios trabajadores.

Sherezade, una adolescente de Cartagena, ha pasado tres días en la UCI por la Covid-19, con solo 14 añoshttps://t.co/2tVcsfQQEspic.twitter.com/v32RXTwnPS — La 7 TV (@La7_tv) February 2, 2021

"Por pensar que somos jóvenes y no tenemos patologías, nos creemos que no lo vamos a coger y que si nos contagiamos será como un resfriado. Pero yo soy la prueba de que este virus no respeta a nadie, da igual la edad que tengas”, asegura en una entrevista al diario NIUS.

La joven dice en otra entrevista con el diario Información que no se esperaba pasar por esto al tener tan solo 14 años. "Jamás pensé verme grave y en la UCI por coronavirus con 14 años. Por mi edad suponía que si lo llegaba a coger sería como un resfriado", cuenta.