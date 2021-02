El Pla integral de la Torre preveu 1.200 vivendes de protecció pública

Així ho han subratllat aquest dimecres l'alcalde de València, Joan Ribó, i el vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Ruben Martínez Dalmau, després de la reunió que han mantingut i en la qual han parlat sobre aquest projecte conjunt, ha indicat el consistori en un comunicat.

Segons les previsions d'aquest pla, s'habilitarien al voltant de 2.600 vivendes noves, la qual cosa suposaria més que duplicar el nombre de vivendes que té La Torre en aquests moments. D'elles, han explicat tots dos representants polítics, al voltant de 1.200 serien VPP (Vivendes de Protecció Pública) i unes 600 d'aquest constituiran parc públic de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament de València.

Durant la reunió s'han abordat aspectes referits al projecte per a aquest poble de València, com les possibilitats de mobilitat, en coordinació amb l'EMT, o les mesures urbanístiques a adoptar per a facilitar-les.

Segons l'Observatori de la Vivenda i Segregació Urbana, València és una ciutat amb un alta necessitat de vivenda pública, accentuada encara més amb l'actual crisi causada per la COVID-19. Per aquest motiu les polítiques públiques hagen d'encaminar-se cap a l'ampliació del seu parc públic per a destensionar els preus del lloguer i assegurar una oferta assequible de vivendes.