El motivo que ha llevado a Bárcenas a romper el "acuerdo de paz" con el PP y a reconocer su financiación irregular

A cinco días de que comience el juicio de los 'papeles de Bárcenas' en la Audiencia Nacional, el extesorero del PP ha cumplido su amenaza y ha comenzado a tirar de la manta. En un escrito entregado a la Fiscalía Anticorrupción, ha confesado que el Partido Popular se financió irregularmente con una caja 'b' durante 27 años, entre 1982 y 2009. También ha apuntado al expresidente del Gobierno, MarianoRajoy, de quien ha dicho que recibió sobresueldos de dinero negro y al que ha señalado como culpable de destruir pruebas de esas irregularidades. Lo ha hecho, además, después de pasar cuatro años y medio entre rejas.

El motivo ha sido la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, que ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares (Madrid) el pasado 8 de noviembre de 2020. Iglesias fue condenada en el juicio de la trama Gürtel a 15 años y 1 mes de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Entonces, entró en prisión, pero solo unas horas, ya que su hijo, Willy Bárcenas, pagó la fianza que la dejaba en libertad condicional hasta que el Tribunal Supremo decidiese sobre su recurso. Finalmente, rebajó su condena hasta los 12 años y 11 meses de cárcel, una disminución de la pena que no evitó su entrada en la cárcel.

En el escrito presentado, Bárcenas narra cómo llegó a un acuerdo de "paz" con el PP porque le prometieron que no privarían a Iglesias de su libertad. “Con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza de Época 1", asegura.

En este sentido, recuerda que en 2013 ya denunció haber recibido presiones "con el fin de guardar silencio y no incriminar, ni manchar el buen nombre del que era mi partido [PP] ante el riesgo de que mi mujer pudiera entrar en prisión". "El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa -por parte del Partido Popular- que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado", continúa.

Asimismo, también hace memoria para hablar de su decisión de retirar, por dicha promesa, la denuncia que interpuso por la destrucción de la información que contenía en sus ordenadores. Finalmente, el juez que investigó estos movimientos absolvió al PP.