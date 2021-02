El pleno de la Diputación aprueba exigir la dimisión de Bernabé Cano por haberse vacunado de la covid

La sesión ordinaria celebrada de manera telemática ha aprobado las cuatro mociones relativas a la vacunación de Cano -que se ha ausentado de la sesión plenaria- y Roselló tras realizar un debate conjunto, pese a que se han votado por separado.

En concreto, ha salido adelante -en este caso con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PSPV, que se ha abstenido- la propuesta de Ciudadanos que solicitaba "garantizar la máxima transparencia y el cumplimiento del protocolo de vacunación, así como asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad".

Por su parte, Compromís pedía en su moción la reprobación de Cano y la apertura de una investigación sobre la vacunación de cargos públicos en el Dr. Esquerdo. El PSPV exigía la renuncia de Cano como diputado provincial al mismo tiempo que solicitaba al PP que, en el caso de que el 'popular' no quisiera dejar el acta, pasara a formar parte del grupo de no adscritos. Estas dos mociones se han aprobado con los votos de los socialistas, la coalición Compromís y de Cs. Ha votado en contra el PP.

Por último, el grupo popular de la Diputación ha presentado una moción -que ha recibido los votos a favor de PP y Cs y que ha salido adelante con el voto de calidad del presidente Carlos Mazón- en la que se exige al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "depure responsabilidades" en la Conselleria de Sanidad por el "caos" en el proceso de vacunación.

Durante la sesión, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha tildado de "lamentable espectáculo" el ofrecido por la clase política en uno de los momentos "más dramáticos" por los que atraviesa la sociedad en alusión a los cargos públicos que "se han saltado" el proceso de vacunación.

"No se ha completado aún la vacunación del primer grupo y ya han aparecido políticos y algunos cargos de designación directa, que sin sonrojo, se han puesto los primeros en la cola. No vamos a entrar en el viejo y sucio juego del 'y tú más', este asunto no va tanto de legalidad como de ética, la legalidad sin ética es una legalidad mal legislada y por tanto se deberá cambiar", ha señalado Gutiérrez.

Asimismo, el diputado 'naranja' ha sostenido tanto su partido como el equipo de gobierno de la institución ha sido "ejemplar" con la retirada de competencias de manera indefinida a Bernabé Cano y ha invitado al portavoz del PSPV, Toni Francés, a "tomar ejemplo" tras acudir a su segunda residencia en Penàguila.

En la misma línea, ha explicado que las propuestas que los grupos Compromís, PSPV y Partido Popular han presentado no son equiparables y ha tachado de "caraduras" a los alcaldes y concejales del PSPV que no han dimitido tras hacerse pública su vacunación. Por último, ha señalado Gutiérrez la "ausencia" de un protocolo "claro y concreto" de vacunación por parte de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el único diputado y portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha reivindicado en su intervención el papel del "político sincero" y ha señalado que no puede pedir a la ciudadanía que perdone a los políticos que se han saltado el proceso de vacunación, "como ha sido el caso de Bernabé Cano y Juan Bautista Roselló".

Al mismo tiempo, ha pedido al PP que "recapacite" puesto que iba a ser el "único grupo" en la Diputación que "no iba a pedir la dimisión de Cano". "No se merecen el perdón de ninguno porque no se trata de un error, y en el caso de Cano es aún más grave porque se saltó todas las normas posibles al entrar en una residencia con un equipo de televisión para hacer propaganda de su vacunación", ha declarado Fullana.

"Se están burlando de la ciudadanía al decir que se pudieron vacunar porque ninguno se lo impidió sabiendo que habrá millones de ciudadanos que morirán por no recibir una dosis que ellos -Cano y Roselló- sí han recibido", ha añadido el portavoz de Compromís.

Asimismo, Fullana ha subrayado que el PP de la provincia de Alicante no tienen la "autoridad moral" para pedir a Cano que "se vaya casa", aunque es lo que "debería hacer" y ha acusado al presidente, Carlos Mazón, de padecer "eticofobia". Por ello, ha pedido la reprobación de Cano y la apertura de una investigación para la vacunación de Roselló.

Por parte del PSPV, el portavoz Toni Francés, ha sostenido durante la sesión que la formación ha pedido responsabilidades a todos sus cargos públicos que se han vacunado de manera "irregular" y ha insistido en que "todos deberían dimitir". No obstante, ha señalado que "todos no son iguales" en referencia al concejal de Sanidad de Benejúzar, el cual "se vacunó de manera correcta" según Francés.

En referencia al proceso de inmunización de Cano, el también alcalde de Alcoi ha valorado que el 'popular' ha mentido al asegurar que los encargados de Salud Pública fueron los "responsables" de su vacunación. "Bernabé Cano acabará dimitiendo porque no le queda otra salida política, pero el PP debe exigir su salida junto a la Roselló después de, además, entrar en una residencia de mayores", ha añadido.

Sobre su polémico desplazamiento a una segunda residencia en Penàguila la pasada semana, Francés ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación (PP y Cs) de "mezclar" su situación familiar con la vacunación debido a su "incapacidad" para asumir la situación.

"He pedido disculpas, yo no soy igual que ustedes, no me salté ningún cierre perimetral y siempre defenderé a mi pueblo duerma en Alcoi o en Penàguila", ha concluido Francés.

Por último, el grupo 'popular' en la Diputación de Alicante señalado en el pleno que era "censurable" el comportamiento de los cargos políticos que se habían vacunado de manera indebida y que "deben dimitir todos". No obstante, han tildado las mociones presentadas por PSPV y Compromís de "parciales" y "sesgadas" y han remarcado que el cese de competencias de manera indefinida, en el caso de Bernabé Cano, era "suficiente".

"Queremos que se estudie el caso con detalle y con el suficiente rigor que permita ver, sin antifaz político, una vacunación que obedeció a criterios objetivos y médicos, según parece, por lo que dejemos actuar a los responsables y no nos precipitemos", ha indicado el portavoz del PP en la Diputación, Eduardo Dolón.

Asimismo, ha recalcado que "no existen protocolos" y que Cano se vacunó como médico de familia. "¿Alguien cree verdaderamente que Bernabé Cano falsificó la ficha de su vacunación? Por ello vamos a apoyar la moción de Cs, para que la Generalitat haga pública la lista de todos los cargos públicos que han recibido la vacuna con abuso de poder y que, a su vez, los partidos inicien los correspondientes expedientes de investigación al respecto", ha matizado Dolón.

Finalmente, la sesión ha aprobado con el voto de calidad de Mazón la moción de los 'populares' para exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades en la conselleria de Sanidad por el caos en el proceso de vacunación.