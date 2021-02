Iker Jiménez critica la decisión de retirar 'Peter Pan' del catálogo infantil de Disney+: "Opinen... mientras puedan"

Dumbo, La dama y el vagabundo, El libro de la selva, Los aristogatos y Peter Pan no han sido eliminadas de Disney+, pero estos clásicos ya no están en el catálogo infantil y solo podrán encontrarse en cuentas supervisadas por adultos. Esta suerte de censura no ha sido bien recibida por muchos usuarios, entre ellos Iker Jiménez, quien ha criticado la decisión públicamente.

Todas estas películas ya contienen un aviso sobre "descripciones negativas" y "estereotipos" al inicio, pero la imposibilidad de que un niño la vea a no ser que sea con la autorización de un adulto ha levantado ampollas.

El conductor de Cuarto milenio no ha visto bien esta decisión de la plataforma Disney+, y lo ha hecho saber en su cuenta de Twitter. "Borran del catálogo infantil la maravillosa Peter Pan porque en ella se llama 'pieles rojas' a una tribu nativa. Mejor que no vean Peter Pan, lógico".

— Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 3, 2021

"¿Y qué será lo siguiente? ¿A qué aberración nos teletransportará este revisionismo cool?", se planteó el presentador en su tuit. "Opinen... mientras puedan".

Ha ocurrido lo mismo con Dumbo y Los Aristogatos por cierto, solo quieren fomentar el debate o la conversación con los niños sobre temas como la inclusión y los errores pasados, para evitar que se sigan cometiendo — Peña (@TuitingMachine) February 3, 2021

Algunos usuarios le respondieron para intentar justificarle el motivo de esta decisión: "Nadie ha prohibido que los niños la vean, pero tendrán que hacerlo en un perfil gestionado por un adulto y así se les puede explicar antes o después de verla por qué está mal llamar 'pieles rojas' a la tribu que aparece. Ellos mismos lo avisan antes de reproducir la película".

Tal y como mostró otro tuitero, Peter Pan sigue disponible en las cuentas de adultos con un evidente aviso antes de empezar la reproducción y al inicio de la película, por lo que ni este clásico ni otros con elementos que se puedan considerar racistas han sido eliminados.