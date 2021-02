València cedeix un solar per 30 anys a Casa Caridad per a un projecte d'inserció de persones sense llar

Així ho ha indicat aquest dimecres la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, qui ha avançat que la Junta de Govern Local del divendres aprovarà aquest conveni entre les dos parts.

La parcel·la del carrer de Xilxes passarà a la disposició de l'Associació Valenciana de la Caritat a través d'una cessió temporal d'ús gratuïta per un termini de 30 anys.

Casa Caridad ho va demanar a l'Ajuntament perquè està confrontant amb un immoble de la seua propietat, on està desenvolupant l'anomenat Projecte Fènix, un edifici de huit vivendes supervisades per a persones sense sostre i en risc d'exclusió social.

Lozano ha qualificat el Projecte Fènix com "un recurs fonamental per a la ciutat de València" i "una peça clau dins de tot el sistema de recursos i entitats que treballen en la ciutat per a les persones sense llar".

L'Ajuntament de València forma part d'eixa xarxa: "Dona suport a totes les entitats i treballa amb elles, perquè és l'única manera mitjançant la qual tindrem èxit i serem eficaços a l'hora de buscar una alternativa vital i una nova vida per a les persones que necessiten el suport de les administracions i entitats per a poder tindre un nou projecte de vida", ha afegit la regidora.

Sobre el Projecte Fènix, el president de Casa Caridad, Luis Miralles, ha explicat que el departament de Treball Social i la direcció de l'ONG dissenyaran l'ús d'aquest nou espai "que estarà destinat a potenciar la nostra tasca social i respondre les demandes i noves necessitats dels usuaris que acudeixen a les nostres instal·lacions", ha indicat.

Luis Miralles ha agraït el compromís de l'Ajuntament amb l'entitat, "amb la qual hi ha una vinculació històrica i estreta, que va a continuar com sempre donant els seus fruits, ja que és fonamental la col·laboració entre les ONG i les institucions públiques per a atendre aquesta part de la ciutadania que necessita de recursos com els quals ofereix Casa Caridad", ha afirmat.