CC-PNC pide 'vigilancia 24 horas' en el campamento de migrantes de Las Raíces (Tenerife)

Entre las demandas, el portavoz municipal, José Alberto Díaz, señala un servicio de vigilancia y seguridad "durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana" para dar "tranquilidad" a los vecinos de la zona.

Asimismo, piden que se garantice la intimidad entre el campamento -con capacidad para albergar hasta 2.000 personas- y las zonas residenciales pues no existe ni muro ni valla entre los espacios donde se están disponiendo las carpas, más iluminación en los caminos y que el acceso se realice por el 'Camino del Matadero' y no por el 'Camino del Rodeo Alto', "una vía no preparada para el paso constante de vehículos".

Díaz deja claro el compromiso de su organización política por trabajar conjuntamente "sin crispaciones", destacando que "los migrantes no son delincuentes y es necesario conjuntar su estancia en este campamento con la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona".

Asimismo, recuerda en una nota que durante la crisis de 2006, el Ayuntamiento de La Laguna, con Ana Oramas al frente, el Cabildo y el Gobierno de Canarias cerraron filas pidiendo las derivaciones a otros lugares.

"Cuando estuvimos gobernando plantamos cara pero ahora hay un silencio y un dejar hacer", señala, por lo que piden que se cambie la política de migraciones y que "cese el abandono de Canarias por parte del Gobierno de Sánchez".