Depiladoras de luz pulsada: cuáles son los mejores modelos (¡rebajados!) para decir adiós al vello sin dolor

El pelo en el cuerpo, igual que ocurre con otros aspectos como la celulitis o las arrugas, ha conseguido posicionarse como algo natural y que no debemos eliminar más que por elección propia y no por estética. De ello se han encargado muchos personajes públicos que han reivindicado la naturalidad de estas cuestiones e, incluso, han creado movimientos para potenciarlos. Aun así, son muchos los que siguen queriendo desterrar el vello de algunas zonas de su cuerpo y, por ello, se afanan por encontrar dispositivos que lo consigan... ¡sin apenas dolor! Y es que los métodos tradicionales de depilación, como la cera, la cuchilla o la maquinilla, suelen conllevar una sensación no muy agradable para la mayoría de personas.

Además, si optamos por depilarnos en casa, ya sabemos por adelantado que los resultados no van a ser del todo efectivos... a no ser que optemos por un dispositivo de luz pulsada. Estos gadgets, además de ofrecer una acción prácticamente indolora, estimulan la producción de colágeno el poro para reducir la aparición de vello. Eso sí, para conseguir los mejores resultados, además de hidratar y exfoliar nuestra piel, debemos apostar por herramientas de calidad que nos garanticen la protección de nuestra piel y la eficacia de los tratamientos. Bajo estas líneas hemos seleccionado tres modelos de marcas de calidad que, ahora, tienen una interesante rebaja en Amazon.

De Philips a Remington, tres modelos con rebaja

- Ahorra 36 euros con la Remington Compact Control. Con un precio inferior al que suele acompañar a esta tecnología doméstica que nos ayuda a decir adiós al vello más visible, la de Remington promete la eliminación de hasta el 92% del pelo y en cómodos tratamientos de 20 minutos. Eso sí, antes de animarte a comprarla, es importante que compruebes si tu tono de piel es compatible con su tecnología.

El modelo IPL3500 I-Light Pro de Remington. Amazon

- Ahorra 71 euros con la Philips Lumea Advanced. El modelo BRI921/00 de Philips es uno de los más conocidos si hablamos de depiladoras de luz pulsadas, pues la marca fue una de las primeras en comercializar estas maquinillas domésticas que sirven de alternativa a la tecnología láser de centros especializados. ¿La clave de su éxito? Que consigue un 85% de reducción del vello tras tres tratamientos.

Philips Lumea Advanced. Amazon

- Ahorra 129 euros con la Braun Silk Expert Pro 5. La maquinilla de luz pulsada de la conocida marca destaca por las buenas valoraciones de los usuarios, quienes la han dotado de las casi cinco estrellas doradas, y por ser segura, rápida y eficiente: reduciendo el vello visible en solo 4 semanas. Pero no es todo: este modelo es capaz de adaptarse de manera automática y continua a tu tono de piel.

Braun Silk Expert Pro 5. Amazon

