Aurah Ruiz desvela que no quiere tener más hijos con Jesé Rodríguez: "Me daría mucho miedo"

Aurah Ruiz está en su mejor momento tras la reconciliación con Jesé Rodríguez, la inauguración de su propio negocio y la última operación de su hijo Nyan con la que ha ganado calidad de vida.

Mediante su cuenta de Instagram, la exconcursante de La casa fuerte ha animado a sus seguidores a que le hicieran preguntas y uno de ellos ha planteado que si le gustaría ampliar la familia.

Con una fotografía pixelada de su pequeño, Ruiz ha respondido lanzando una indirecta a las exparejas de Rodríguez: "Con mi bombón ya me vale, quiero marcar la diferencia".

Historia de Instagram de Aurah Ruiz. AURAH.RUIZ / INSTAGRAM

Asimismo, la joven ha querido dejar claro que en el caso de que tuviera una niña en un futuro se llamaría como ella, aunque ha bromeado con que "no sabe si sería capaz de aguantar a otra como ella".

Los usuarios de la red social han sugerido que el motivo es la enfermedad genética que se genera entre ella y el futbolista, pero lo ha desmentido de inmediato: "Me daría mucho miedo. Lo hemos pasado muy mal y no aguantaría otra vez pero no es el caso. Nos aseguran que solo pasa una vez".