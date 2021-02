CSIF reclama els informes tècnics i d'infraestructures del centre Ernest Lluch i de l'hospital de campanya en La Fe

La central sindical ha instat així mateix la Conselleria de Sanitat al fet que garantisca el subministrament diari de mascaretes FFP2 a tots els professionals que estiguen en centres sanitaris i ha lamentat que no s'estiga produint un repartiment "homogeni" en tots els departaments.

Igualment, ha sol·licitat una avaluació de la situació dels professionals i en la contractació de més reforços. CSIF ha plantejat a la Conselleria de Sanitat en la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral, que realitze una avaluació de riscos psicosocials dels professionals, ja que en l'actualitat pateixen "esgotament, estrés i sensació d'impotència per la falta de mitjans, que s'aprecia, per exemple, en la no cobertura de baixes".

En aquest sentit, CSIF ha insistit en el "reforç urgent" de personal, tant per a atendre pacients covid-19 com per a cobrir altres servicis que estan quedant "desatesos". El sindicat també ha demanat informes tècnics sobre el tractament de residus covid-19, ja que la seua acumulació i el retard en la recollida s'ha agreujat davant l'augment de contagis.

CSIF ja va recalcar mesos arrere sobre la importància de reforçar eixa tasca i ara sol·licita els detalls de com l'està realitzant Conselleria.

El sindicat ha insistit en la reunió en la "falta de planificació i d'organització", que, a més d'en qüestions com el retard en la recollida de residus, "es percep en el disseny de vacunació, que cada departament de salut ha organitzat al seu criteri". CSIF ha demanat que cada professional reba, després de la vacunació, un informe amb els detalls de la vacuna.