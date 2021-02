Bonig critica que Puig "estiga de campanya a Catalunya" mentre la pandèmia "bat tots els rècords"

Bonig ha realitzat aquestes declaracions enfront de l'hospital de campanya de la Fe de València, que ha intentat visitar aquest dimecres, però que no ha sigut possible en no haver respost Sanitat a la seua petició per correu electrònic. Segons la pròpia Bonig, la Conselleria s'ha posat en contacte aquest dimecres per a demanar-los que cursen la petició de visita per registre d'entrada. "Ens és igual, sol·licitarem veure aquest hospital", ha agregat.

"Volíem estar ací, perquè mentre el PP està ací en l'hospital de campanya, el president Puig està fent campanya a Catalunya" en una conversa amb el candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

Sota aquest prisma, ha criticat el "descontrol" en el pla de vacunació, les investigacions de la Fiscalia sobre l'antiga Fe, el fet que el personal estiga "absolutament desbordat", i li ha criticat al qui considera "únic responsable", Ximo Puig, que "no li hem vist en els hospitals".

Respecte al de campanya, ha insistit en el seu interés a visitar-ho, i ha volgut saber "si hi ha pacients" després d'una inversió de "16 milions en aquestes carpes". En aquest sentit, ha asseverat que Puig "ni s'atreveix ni vol visitar el que és la seua responsabilitat", i li ha criticat que "hui hauria d'estar en el comandament de la nau".

Per a Bonig, que no hi haja pacients "és l'absurd" ja que "es va vendre que aquestes carpes eren per a acollir els pacients" però "no reundixen els requisits" i que hi ha condicions de "fred i sorolls". Així mateix, ha insistit que "hi ha informes que no avalen que aquestes carpes reunisquen les condicions necessàries".

Sobre les investigacions de Fiscalia, ha apuntat que el president "ja no parla de boles" sinó que "potser que hagueren alguns problemes"."Ens hauria agradat que la Conselleria, d'ofici, haguera obert una investigació", ha indicat.

FIRA VALÈNCIA

Pel que fa a la pressió sanitària, ha oferit "ajuda del PP i tot el seu equip humà" per a "traslladar el material dels hospitals de campanya, que no reuneixen els requisits, a Fira València, cridar a l'exèrcit, i muntar una unitat de respiratoris i llits UCI", que estan "saturats i anem a necessitar ara ja i en les pròximes setmanes".

"No podem demorar-nos ni un minut més, li'l vaig dir el 13 de gener i hem perdut quasi un mes. Cal habilitar llits UCI, després ja veurem com habilitem més per a la quarta onada i ja veurem altres instal·lacions, però ara no podem usar ni les carpes ni l'Hospital Militar".

Així, ha afirmat que "si fora presidenta ho faria", per la qual cosa li ha instat a "oferir pel bé dels valencians solucions al col·lapse de les UCI, al tsunami sanitari". En aquest sentit, ha defès que "no van a fer batalla política", sinó "a oferir ajuda". "La situació dels hospitals és dramàtica per al personal en primera línia, i el de gerència no sap què fer", ha agregat.

No obstant açò, ha afirmat "no poder entendre" que el govern valencià "siga tan insensible a la situació d'aclaparament i col·lapse de la sanitat valenciana", i ha reiterat la necessitat d'una "solució ràpida i immediata" que és "muntar llits UCI en un recinte firal, com es va fer a Madrid, amb l'ajuda d'empreses valencianes i l'exèrcit espanyol".