Cvirus.- L'alcalde de Catarroja demana perdó per deixar passar dos amics a sa casa i nega que fora una festa

"Puc assegurar que no hi havia festa a ma casa, i molt menys begudes en una casa on no es beu alcohol", assegura el primer edil en un missatge publicat en el seu compte personal de Facebook.

Segons han afirmat fonts municipals a Europa Press, una patrulla de la Policia va acudir aquest cap de setmana al domicili de l'alcalde després de la telefonada d'una veïna que pensava que hi havia una festa en sentir cantar 'feliç aniversari'. No obstant açò, asseguren que en la casa solament estaven l'alcalde, la seua parella i el seu fill menjant per a celebrar l'aniversari del segon d'ells, si bé reconeixen que van arribar uns amics sense avisar a portar-li un regal i se'n van anar a continuació.

"Quan van arribar els agents, els amics ja s'havien anat. La Policia va alçar un acta com en tota denúncia", recalquen les mateixes fonts, que atribueixen la filtració d'aquesta actuació policial als mitjans a una voluntat de "fer mal a l'alcalde quan està en plena negociació amb la Policia Local".

En aquesta línia, el primer edil ha reconegut part dels fets: "Aquest cap de setmana vaig cometre un error. Deixant passar dos amics perquè li van fer un detall a la meua parella, no era temps". "Demane disculpes al meu poble, a les persones que confien en mi, per un error que no hauria d'haver ocorregut en cap cas", assevera en la xarxa social, encara que nega que es tractara d'una festa i critica la "filtració interessada" per part d'alguns membres de la Policia Local.

En aquesta línia, defèn que "va deixar patrullar dins de sa casa basant-se en una denúncia anònima". "No tinc res a ocultar", ha emfatitzat. Al seu juí, amb eixa filtració es pretén "fer que deixe la política" per a traure "no se sap quin benefici".