El TS da la razón a CCOO C-LM y reconoce el difícil desempeño a docentes de la región, según el sindicato

Jiménez, ha destacado que "la Asesoría Jurídica de CCOO Albacete ha ganado dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo sobre dos sentencias ganadas anteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, recurridas por la Consejería de Educación, por las que se reconocen los puntos que, a efectos de Concurso de Traslados, se computan en el apartado del baremo correspondiente al desempeño de la función docente en puestos o centros de especial dificultad", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, Jiménez ha indicado que "la Orden 7/06/2016 de la Consejería de Educación establece las bases por las que se catalogan centros o puestos docentes como de especial dificultad.

Esta orden viene a reconocer el desempeño en puestos como Centros Rurales Agrupados, Centros de Educación Especial, Aula penitenciaria, Aula de Atención Educativa en Centros de Reforma de Menores o Aulas de Trastorno del Espectro Autista, entre otros".

"La justicia da la razón, de forma definitiva, a la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha en su denuncia de la situación generada por la Consejería de Educación cuando suprimió los puntos de difícil desempeño en algunos supuestos según una interpretación errónea de la norma, tal y como la justicia ha venido a corroborar", ha remarcado Jiménez.

Jiménez ha recordado que "a partir del año 2015 se dejaron de computar los puntos de difícil desempeño a aquellos docentes que concursaban desde un centro que no tenía esa calificación, aunque hubieran desempeñado su función en esos puestos de especial dificultad en años anteriores". Este cambio en la forma de computar esos puntos del baremo "supuso a muchos docentes de la región un gran perjuicio ya que perdían una gran cantidad de puntos del baremo del concurso de traslados y veían truncadas sus posibilidades de movilidad entre centros de la región", ha continuado.

"La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha denunció y exigió en varias ocasiones a la Consejería de Educación que no cambiase la forma de proceder en la baremación porque era una interpretación errónea de la norma e interpuso reclamaciones en todas las provincias iniciando vías judiciales, algunas de las cuales siguen todavía en vía judicial al estar recurridas por la Consejería", ha informado Jiménez.

"En el concurso de traslados de 2018, adelantándose al fallo del Tribunal Supremo que ahora anunciamos, la Consejería de Educación reconoció los puntos de especial dificultad en algunas situaciones a pesar de haber recurrido las sentencias ganadas por CCOO en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que generaba una situación incierta al reconocer unos puntos cuyos recursos no tenían sentencia firme. Con la desestimación de estos recursos de Casación se despeja esta incertidumbre, y se reconocen, de forma definitiva, estos puntos del concurso de traslados a docentes de la región con todas las garantías jurídicas", ha añadido.

Así "se finaliza la vía judicial en estos casos concretos objeto de los recursos de casación ganados, reconociéndose, con total garantía jurídica, los puntos de difícil desempeño en el concurso de traslados a docentes que se encuentran en un puesto o centro que ha perdido la catalogación de especial dificultad", ha expuesto Jiménez.

AÚN QUEDAN CASOS NO RECONOCIDOS

"Sin embargo, todavía quedan docentes a los que no se reconoce los puntos de difícil desempeño del concurso de traslados por encontrarse en situaciones diferentes a las del objeto de los recursos ganados, y que tienen iniciadas vías judiciales para que se les reconozca este desempeño en centros o puestos de especial dificultad", ha advertido.

En este punto, ha señalado que los casos más numerosos en los que todavía no se ha reconocido estos puntos del concurso de traslados son: los de docentes suprimidos desde centros reconocidos como de especial dificultad, y que se han visto obligados a desplazarse a centros ordinarios sin esa condición a los que se les ha retirado toda la puntuación que habían obtenido en su centro de origen antes de ser desplazados; docentes que no han obtenido destino definitivo en Castilla-La Mancha tras aprobar las oposiciones docentes y que curso tras curso, se ven obligados a desempeñar sus funciones en distintos centros, algunos de ellos con la catalogación de especial dificultad, perdiendo los puntos si el centro desde el que concursan no tiene la catalogación; y docentes que tienen un destino definitivo en un centro catalogado de especial dificultad y que, por razones de conciliación, se desplazan a otro centro ordinario de forma temporal, perdiendo los puntos correspondientes a los años desempeñados en su destino definitivo.

"La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha solicita que en el presente concurso de traslados, convocado en noviembre de 2020 y cuya publicación de baremo provisional se hará esta semana, reconozca los puntos de difícil desempeño a todos los docentes de la región y en todos los casos, haciendo extensivos estos recursos ganados por CCOO a todos los docentes que estén o hayan estado en un centro o puesto de especial dificultad tal y como se computaba antes de 2015", ha dicho Jiménez.

Para concluir, Jiménez ha hecho un llamamiento a los docentes afectados, que no se les haya reconocido el difícil desempeño, a pesar de estas sentencias, indicándoles que se pongan en contacto con las sedes de CCOO para interponer el recurso correspondiente.