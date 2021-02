Cort asegura que los 150.000 euros restantes del bono escolar de 2020 irán destinados a ayudas sociales

En una rueda de prensa, el regidor ha destacado que todas las familias que solicitaron este bono escolar, que pasó de contar con 270.000 euros para el curso 2018-2019 a disponer de un total de 350.000 euros durante 2019-2020, "sí pudieron ser atendidas".

"El 2020 no fue exactamente un curso normal, implicó que estas ayudas no llegasen exactamente igual y que hubiese menos demanda", ha apuntado Carrió, que también ha valorado que, "por primera vez", "los remanentes no van a pagar a los bancos".

En este sentido, el regidor ha destacado que las ayudas para el bienestar social se multiplican por tres durante este año, por lo que Palma pasará de disponer de cuatro millones de euros para esta causa a 11 millones de euros.

Asimismo, ha reivindicado que el incremento de esta partida presupuestaria "muestra la voluntad" de Cort para promover las ayudas de escolarización de los niños de cero a tres años, así como su compromiso por "crear plazas públicas y mejorar la red municipal".

También ha explicado que los bonos sociales se comienzan a diseñar a un año vista, pues se tiene en cuenta cómo se ha atendido el bono social durante el año anterior, y ha asegurado que el equipo municipal ya está trabajando en la próxima partida.

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PISE CONTARÁ CON 82.840 EUROS

Por otra parte, Carrió ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles la adjudicación definitiva del programa de intervención social y educativa PISE, que dispondrá de un presupuesto de 82.840 euros por un periodo de dos años, y que será prorrogable otros dos años.

Esta iniciativa es "una medida extraordinaria" de escolaridad compartida, donde se combina la formación básica de competencias instrumentales, la formación práctica en empresas y las competencias sociales, ciudadanas y emocionales.

En concreto, se ofrecen unas 11 especialidades formativas, de entre las que destacan cocina, mecánica, mantenimiento de edificios, informática, jardinería, chapa y pintura, peluquería, hostelería y administración, entre otros.

Durante 2021, habrá un total de 12 centros que participarán en el PISE, que el curso pasado atendió a unos diez centros educativos públicos de secundaria. En cuanto a las empresas, este año se han adherido a este proyecto un total de 19 negocios.

Este plan va dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años que estén matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que se encuentren en situación de riesgo por abandono escolar o social, según ha indicado Carrió.

El programa PISE, que se pondrá en marcha el próximo 1 de marzo y que ofrecerá 25 plazas, tiene como objetivo principal motivar y "reenganchar" a estos alumnos a los estudios, así como facilitar que conozcan el mundo laboral de primera mano.

"Se trata de facilitar la transición a la vida adulta de estos jóvenes, mejorando sus oportunidades de inserción social y ocupacional", ha remarcado el regidor. Asimismo, ha apuntado que fomenta la continuidad dentro del sistema educativo, en ESO o Formación Profesional (FP).