La vicealcaldesa dice que la proyección exterior de la ciudad tiene una gran oportunidad en la figura de Goya

Así se ha pronunciado en referencia al proyecto para que el edifico de La Lonja de Zaragoza se convierta en un centro expositivo alrededor de la figura del pintor de Fuendetodos, para el que el Presupuesto de la ciudad de 2021 contempla partidas destinadas a trabajar "tanto en el contenido, como en el continente", ha dicho Fernández.

Según ha expuesto la vicealcaldesa, las exposiciones previstas para 2021 en este edifico "se van a mantener" y, mientras tanto, el área de Cultura estudiará el proyecto expositivo y, por otro lado, se abordará la reforma que precisa La Lonja, "que tuvo que ser cerrada a mediados del pasado mes de noviembre por un problema en la infraestructura", ha recordado.

Sara Fernández ha precisado que el equipo de gobierno está elaborando un plan estratégico de proyección exterior con diferentes entidades e instituciones "y siempre, siempre, siempre sale la figura de Goya" porque es una "fortaleza que tiene la ciudad y que no hemos sabido aprovechar".

Ha añadido que no se trata solo de abordar este proyecto desde el punto de vista cultural, sino también turístico y "como seña y marca de identidad de la ciudad", un proyecto multidisciplinar "en el que todos uniremos fuerzas".

En este punto, ha explicado que el consistorio pretende resaltar "el gran trabajo que se está haciendo desde otras instituciones, desde el resto de museos y centros expositivos que hay en la ciudad y fuera", como en la localidad natal de Goya, Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza, así como "crear una red de ciudades -con Madrid, Parma y Burdeos-" por el "nexo en común que tenemos de Goya".

DEUDA HISTÓRICA

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha opinado que éste es un proyecto "absolutamente necesario para la ciudad", que tiene una "deuda histórica" con la figura "del artista aragonés más universal que ha habido".

Según ha indicado, "el objetivo no es buscar culpables", el proyecto "no va contra nadie", al contrario, debería "contar con el respaldo de toda la ciudad" porque "mirar para otro lado no resuelve los problemas".

"Es un proyecto en positivo, que quiere mejorar la cultura", "sin buscar culpabilidades en el pasado, pero sin dejar de señalar un déficit histórico que tiene nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma en potenciar mucho más de lo que lo ha hecho la figura de Goya".

Azcón ha manifestado que si bien hay lugares importantes en la ciudad con presencia del artista, la plaza del Pilar, donde se ubica La Lonja, es el sitio idóneo porque "en el espacio más emblemático de Zaragoza", "el espacio central" y "la imagen de nuestra ciudad está inexorablemente unida" a ella y a la Basílica de forma que quienes visitan Zaragoza siempre acuden a esta zona.

Por todo esto, el alcalde ha calificado de "acierto" la iniciativa del área de Cultura y la vicealcaldía "para potenciar y mejorar la cultura y la atracción del turismo". "Es una magnífica idea y tenemos ejemplos de otras ciudades y artistas en los que mirarnos", cuyo "éxito sin ningún género de dudas nos va a inspirar".

Ambos responsables municipales se han pronunciado así con motivo de la presentación de la exposición 'Destacados. Colección Telefónica', que acoge La Lonja desde este miércoles, 3 de febrero, y hasta el 11 de abril, acto en el que también ha participado la responsable de colecciones e itinerancias de la Fundación Telefónica, Laura Fernández Orgaz.