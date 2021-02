Rosa López posa por primera vez junto a su novio, Iñaki García: "Me pidió hacerse una foto conmigo y lo invité a cenar"

El amor ha llamado a la puerta de Rosa López. Aunque sus redes sociales han terminado convirtiendo a la triunfita en un personaje hermético y solo mostraba sus proyectos profesionales, los fans que siguen a la cantante desde hace 20 años sabían que Rosa tenía una nueva ilusión en su vida.

Aunque ha intentado ser lo más discreta posible en lo que respecta a su vida privada, la artista ha posado para la revista ¡Hola! junto a su nueva pareja, Iñaki García, un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 44 años. Además, la cantante ha desvelado cómo se conocieron y cuáles son sus planes de futuro.

"Lo nuestro fue mucho más bonito que un flechazo. Es una historia de amor que ha ido creciendo con el paso del tiempo, aunque todavía recuerdo su mirada ilusionada el día que nos conocimos", narra la intérprete en la entrevista. Como no podía ser de otra manera, sus caminos se cruzaron gracias a la música y, en concreto, a un concierto de Marta Sánchez.

Portada de la revista '¡Hola!' en la que aparecen Rosa e Iñaki. REVISTA ¡HOLA!

Tras disfrutar del espectáculo que ofreció la madrileña, Rosa se dio cuenta de que la salida del recinto no iba a ser una tarea fácil debido a la gran cantidad de gente que había en el interior. Justo en ese momento apareció Iñaki junto a su perro policía para ayudarlos a salir de allí y evitar cualquier percance. "Él me pidió hacerse una foto conmigo y yo le comenté que también quería tenerla. Nos intercambiamos los números de teléfono y lo invité a cenar para agradecerle la ayuda que me había prestado. Era, en el fondo, una excusa para volver a verlo", confiesa la granadina.

Por su parte, Iñaki ha garantizado que, aunque ambos han posado para la revista, entre sus planes no se encuentra saltar a la fama y que prefiere continuar en el anonimato: "En ella no veo fama, sino una mujer con un corazón enorme". Rosa ha apuntado que nunca en su vida había conocido "un hombre tan bueno, puro y honesto como él".

Con respecto a la posibilidad de una futura boda, la cantante ha comentado: "Puede que la boda hubiese sido una de las cosas más importantes de mi vida hace veinte años, pero ahora no. Lo más importante es sentirnos felices, como ahora". A pesar de que Rosa no tiene intención, de momento, de dar el 'sí quiero' con su novio, ambos sienten que lo suyo es "para toda la vida".

Además, la intérprete ha añadido: "Si sucediera, me gustaría que fuese una boda dulce, divertida y muy familiar. El vestido no es lo más importante para mí. Lo más importante es que los dos estemos unidos por el amor. Estaremos juntos hasta que Dios quiera".