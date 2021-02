La campaña de las catalanas inunda el Congreso en el estreno de Iceta como ministro

Quedan menos de dos semanas para las elecciones autonómicas de Cataluña y se nota. Se nota tanto que esos comicios autonómicos se han adueñado del pleno del Congreso de esta semana devolviendo al primer plano de la actualidad el conflicto territorial, sepultado durante el último año bajo la crisis sanitaria. Volaron los puñales tanto el martes como este miércoles: entre JxCat y ERC, entre ERC y el PSOE y entre el PSOE y el PP. Y el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se vio obligado a empezar a ejercer una de sus principales funciones: servir de puente entre el Gobierno y los independentistas.

No deja de ser habitual que, en periodo electoral, el tono entre los partidos se agrie, pero este miércoles ese choque se produjo también entre quienes son aliados más o menos estables en el Congreso. ERC, que en diciembre le aprobó los Presupuestos al Gobierno, le acuso este miércoles de "priorizar los votos sobre la vida" por el hecho de que el PSC se haya negado a retrasar la fecha de los comicios. Su portavoz, Gabriel Rufián, tiró además de ironía al asegurar que los socialistas deberían presentarse en "coalición" con "sus" jueces, los que han permitido que las elecciones sigan convocadas para el 14 de febrero.

Rufián agitó también el espantajo de la recentralización, un clásico de las últimas campañas en Cataluña, cuando pronosticó que, si el PSC llega al poder, "va a convertir la Generalitat de Cataluña en un despacho de la Moncloa". Ante esa acusación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se revolvió: el exministro Salvador Illa, dijo, vuelve a Cataluña "a superar una confrontación, división y polarización de la sociedad catalana que lo único que ha traído es decadencia".

El objetivo de ERC, no obstante, no era solo el PSC, sino también exacerbar el perfil independentista para cubrir el flanco más proclive al choque con el Estado, un electorado por el que apuesta JxCat. Precisamente la candidata de esa formación, Laura Borràs, echó en cara al Gobierno "todos los incumplimientos que acumula con Cataluña" y le acusó de presumir de progresista cuando "no mueve un dedo para detener la represión".

En medio de todo ese fragor se vio envuelto el recién llegado ministro Miquel Iceta, que tuvo un estreno en el Congreso de todo menos tranquilo. El nuevo titular de Política Territorial se las vio con el PP y Cs, que le acusaron de promover la reactivación de una "mesa de chantaje" con los independentistas, pero también con ERC, que le acusó de todo lo contrario: de tener las miras demasiado estrechas defendiendo un argumento "reaccionario" como el de que no puede negociarse nada fuera de la "legalidad" vigente.

Iceta se presenta como adalid del "diálogo"

No obstante, si Sánchez respondió con dureza a las críticas de los independentistas, Iceta optó por un tono más suave con Rufián, al que volvió a ofrecer las 40 propuestas que en su día presentó el Gobierno al entonces president de la Generalitat Quim Torra. "Ahí está nuestro plan, la oferta, la posibilidad", pero "para que el diálogo sea fructífero se necesita que las dos partes lo quieran y lo demuestren", señaló el ministro.

Iceta, en esa línea, hizo una cerrada defensa del modelo autonómico, y pidió al independentismo que abandone el frentismo para que la mesa de diálogo pueda avanzar. "¿Cómo podemos negociar una mejora de autonomía con quien cree que la autonomía va en contra de su objetivo político?", preguntó el nuevo titular de Política Territorial a Rufián, que denunció que "cuando el PSOE y el Gobierno intentamos abrir el diálogo" se encontraron con un presidente, Torra, "que priorizaba la confrontación".

"No hay problema que no se resuelva a través del diálogo, no hay otro camino", aseguró Iceta. Pero, para que ese diálogo y la mesa de negociación funcionen, el Ejecutivo necesita "un interlocutor igualmente comprometido con el diálogo", zanjó.