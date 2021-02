Las Juntas rechazan las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Bizkaia, que continúan su tramitación

La Cámara ha debatido este miércoles las enmiendas a la totalidad de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia. Los dos partidos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría en la Cámara, por lo que sus votos en contra han supuesto que hayan decaído y el rechazo a la devolución de las cuentas. El PP también se ha opuesto a la devolución del proyecto presupuestario.

La Diputación de Bizkaia ha presentado un proyecto de presupuestos para este año que contempla un total de gastos e ingresos por importe de 7.970,8 millones de euros, un 6% menos que en 2020 como consecuencia de la caída de los ingresos tributarios provocada por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el disponible departamental se incrementa un 5,9%, hasta los 1.358,8 millones de euros.

La portavoz del Gobierno foral, Elena Unzueta, ha destacado que, en un momento en que se está "inmersos en plena emergencia sanitaria", el proyecto presupuestario "responde a las necesidades actuales" de Bizkaia, pero también con "visión de futuro" para seguir "mejorando".

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi, por el contrario, ha acusado al Gobierno foral de presentar unas cuentas "como si nada hubiera cambiado", a pesar de que "han cambiado las prioridades" en la pandemia. En este sentido, ha denunciado que "no hay ninguna propuesta para hacer frente a la grave situación que han vivido y viven las residencias para personas mayores dependientes".

Asimismo, ha insistido en que, si no se afronta "con seriedad" la reforma del sistema fiscal, no se va a "ser capaces de responder adecuadamente a las necesidades cada vez mayores de una gran parte de la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha censurado también que los presupuestos diseñados por el Gobierno foral "no responden a la realidad", ya que "no son consecuentes ni con las causas, ni con los efectos económicos y sociales" provocados por la crisis sanitaria.

"No son unos presupuestos resilientes, no aprenden de los errores y tampoco nos preparan para futuros imprevistos. No sirven para salir de la crisis, Bizkaia necesita un rescate", ha defendido la apoderada, que ha incidido en que es "urgente que la Diputación esté a la altura" y sus cuentas "no lo están". De este modo, ha reclamado que es necesario "abordar la crisis de las residencias, el cierre masivo de comercios, y enfrentar el desempleo, la precariedad y la pobreza".

El otro grupo de la oposición, el PP, ha optado por no presentar enmienda a la totalidad y apostar por "una política de utilidad, de moderación, de esfuerzo de entendimiento", como una "muestra de enorme compromiso" para que Bizkaia pueda "contar con todas las herramientas" para afrontar las "dificultades" que está provocando la pandemia.

No obstante, su portavoz, Amaya Fernández, ha urgido a "incorporar mejoras" en las próximas semanas durante la tramitación del proyecto porque es preciso "adoptar medidas audaces" en un escenario en el que "los recursos públicos no son infinitos".

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha asegurado que se ha presentado un proyecto de presupuestos "sólido" y ha acusado a EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia de "poner el partidismo por delante".

En este sentido, ha afirmado que la oposición "debe ser tenida en cuenta", pero no puede esperar que los partidos que sustentan el Ejecutivo "acepten su modelo renunciando a los nuestros".

El portavoz del PSE, Juan Otermin, ha considerado "un error" las enmiendas a la totalidad presentadas a un proyecto de presupuestos "sociales y expansivos". A su entender, EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se quedan "en el terreno de la reivindicación sin más para justificar una actitud beligerante" contra el Gobierno foral.

Según ha indicado, estas dos formaciones, "que siempre aprovechan para darnos lecciones a los socialistas sobre qué y cómo debe ser una política progresista, cuando tienen oportunidad de asumir compromisos por el bien de todos y de todas escurren el bulto lo que pone de manifiesto su falta de cultura para el acuerdo y la gestión de la pluralidad política".

(Habrá ampliación)